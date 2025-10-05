Topo

Ex-bombeiro mirim salva vítimas de incêndio em ônibus escolar no RS

Túlio Pelin Gonçalves usou os conhecimentos como ex-bombeiros para salvar vidas Imagem: Reprodução/RBSTV
05/10/2025 14h19

Um ex-bombeiro mirim ajudou a salvar vítimas envolvidas em um acidente com ônibus de turismo, que levava 55 estudantes, e pegou fogo em Porto Alegre (RS), na sexta-feira.

O que aconteceu

Túlio Pelin Gonçalves, 17, que fazia parte da excursão, usou os conhecimento como ex-bombeiro para ajudar a salvar os colegas. Com o auxílio de outro jovem, eles usaram extintores de incêndio para combater as chamas e permitiram a saída dos alunos de dentro do ônibus.

Gonçalves disse ter ficado satisfeito que seu passado como bombeiro mirim ajudou a salvar vidas. "Botar o joelho no chão e agradecer, porque é uma sensação [boa] saber que todo mundo conseguiu ficar bem, com o problema que foi, com a quantidade de estrago que teve, é uma sensação que não tem descrição", declarou em entrevista à RBS TV.

Ônibus pegou fogo após se enroscar em alguns cabos de energia elétrica. O coletivo levava 55 estudantes com idades entre 15 e 17 anos, dois adultos responsáveis pela excursão, além do motorista. Eles saíram da cidade de Vacaria, na região nordeste do estado, para visitar o Palácio Piratini, sede do governo gaúcho.

Durante o acidente, outros 10 veículos que estavam na rua foram atingidos. O ônibus pegou fogo e ficou totalmente destruído. As chamas e a fumaça atingiram um prédio e alguns moradores precisaram de atendimento médico.

Apesar dos estragos, não houve feridos graves, muito graças a iniciativa do ex-bombeiro mirim. Algumas pessoas tiveram ferimentos leves, receberam atendimento no local e foram liberados. Os alunos retornaram para Vacaria no mesmo dia.

