Trump x democratas: o que se sabe sobre guarda nacional em estados dos EUA

Donald Trump anunciou hoje o envio da guarda nacional a Chicago, mencionando a "falta de leis" e aumentando a lista de cidades democratas alvo de intervenção militar federal.

O que aconteceu

Ao todo, 300 militares seguirão para a cidade, informou a Casa Branca. O envio acontece após uma mulher ser baleada em um protesto anti-imigração em Chicago.

Trump alega que Chicago é "a cidade mais perigosa do mundo", o que é mentira. A principal cidade de Illinois registrou 573 homicídios em 2024, segundo a polícia da cidade, 8% a menos que o ano anterior. Em 2022, Colima, no México, era considerada a cidade mais violenta do mundo, com taxa de 189,41 homicídios por 100 mil habitantes, informou o Conselho Cidadão para Segurança Pública.

Ameaça contra Chicago não é recente e prefeito da cidade assinou, há mais de um mês, ordem executiva proibindo ajuda à intervenção federal. Brandon Johnson decretou, no fim de agosto, a proibição de agentes municipais colaborarem com a fiscalização civil da imigração, paradas de trânsito, postos de controle e qualquer patrulha relacionada.

Quais cidades administradas por democratas já foram alvo?

Los Angeles foi a primeira das cidades a receber a intervenção da guarda nacional, mobilizadas em junho após protestos contra leis anti imigratórias do governo. A mobilização foi feita sem autorização do estado, que, posteriormente, processou o presidente alegando que ele criou "medo e terror" e escalou a situação da violência na região.

No mês seguinte, o presidente ordenou o envio de tropas a Washington D.C. e o controle da polícia na capital. Ele ordenou a "limpeza" da cidade e afirmou que os "sem-teto têm de sair imediatamente" da região. A intervenção na polícia, feita por 30 dias, acabou em setembro, mas os militares continuam mobilizados na região.

Em setembro, Trump anunciou que enviaria as tropas a Memphis, no Tennessee. Segundo o balanço do próprio governo, 219 militares seguiriam para a região para "acabar com os elementos criminosos da cidade". A força-tarefa na cidade, segundo a procuradora-geral Pam Bondi, fez 93 prisões até o começo de outubro, mas, segundo o chefe da polícia local, C.J. Davis, a presença oficial da guarda na região ainda não começou e deve "levar semanas".

No fim de setembro, Trump anunciou que enviou a Guarda Nacional à cidade de Portland, em Oregon, mas uma juíza federal anulou a medida ontem. Karin Immergut afirmou que os protestos que acontecem no local não têm dimensão suficiente para justificar o uso das forças federais.

O presidente também mencionou as cidades de Baltimore e de Nova Orleans em outras agendas, mas nenhuma dessas teve ordens de mobilização de militares até o momento. O governador de Maryland, Wes Moore, que é democrata, se mostrou contrário à mobilização e afirmou que destinou mais recursos estaduais ao combate ao crime no estado.

Por que o envio das tropas é questionado?

A mobilização da Guarda Nacional em situações emergenciais não é incomum, mas normalmente é ordenada pelos governadores. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando governadores em mais de 20 estados ativaram unidades dessa força de reserva em 2020 para lidar com os protestos pela morte de George Floyd.

Quando mobilizou tropas sem autorização de um governo estadual, Trump repetiu um feito que não acontecia desde 1965. Naquele ano, o presidente Lyndon B. Johnson enviou a guarda nacional ao Alabama sem o aval do governo do estado, que era segregacionista, para proteger participantes de marchas por direitos civis dos negros.

Quando enviou a guarda à Califórnia, Trump invocou uma lei que permite que o presidente envie unidades da Guarda Nacional se os EUA forem invadidos, se houver uma rebelião ou o risco de rebelião. O Título 10 do Código dos EUA, que descreve o papel das Forças Armadas do país, também pode ser convocado se o presidente for "incapaz de executar as leis dos Estados Unidos com as forças regulares".

Um juiz da Califórnia entendeu que a mobilização feita por Trump em Los Angeles violou a Lei Posse Comitatus, que proíbe o uso das Forças Armadas para aplicar a lei civil. A decisão de Charles Breyer, emitida no começo de setembro, foi considerada um revés para a Casa Branca, que respondeu afirmando que o juiz era "desonesto".

Ato de Trump faz parte de estratégia, dizem analistas

Além de democratas, os prefeitos das cidades alvo de Trump são negros, o que reforça estratégia para deslegitimar essas autoridades. "Embora Trump costume justificar ações de segurança pública como respostas a 'violência urbana' ou 'ameaças à ordem', o fato de todas as cidades escolhidas terem prefeitos negros dialoga com um padrão político mais amplo", analisa a professora de relações internacionais do Ibmec, Karina Stange.

Ao sugerir que prefeitos negros não conseguem manter a ordem, Trump usa estereótipos raciais e políticos, explica professora. Stange lembra que, apesar de estar revestida com discurso de 'lei e ordem', a decisão reforça a associação entre governos locais liderados por negros, caos urbano e necessidade de intervenção federal.

Medida tem efeito positivo para a base a base do MAGA (Make America Great Again) de Trump, diz professora. Para Denilde Holzhacker, professora de Relações internacionais da ESPM, decisão de Trump mostra uma visão dura no combate ao crime mas pode afastar o apoio de comunidades negras que votaram nele.