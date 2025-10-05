Empresário Alexandre Carvalho morre aos 58 anos

O empresário Alexandre Carvalho morreu nesta sexta-feira, 3, aos 58 anos, após sofrer um acidente doméstico. Carvalho era diretor da holding Urca Energia, focada em produção de energia limpa.

O velório e sepultamento estão previstos para este domingo, 5, às 13h10 e 15h, respectivamente, no cemitério São Francisco Xavier, no bairro do Caju, no Rio.

O empresário era casado com a atriz Isabelle Nassar, que estreou a novela Travessia, da TV Globo. "Daqui pra frente, eu prometo honrar seu nome e seu legado. Prometo cuidar da nossa família. Você é uma das almas mais incríveis que passaram aqui na Terra. Todos à sua volta comprovam isso. Você é pulsão de vida. Você é carnaval. Não estou pronta para isso", lamentou Isabelle nas redes sociais.