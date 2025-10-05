Topo

Notícias

Empresário Alexandre Carvalho morre aos 58 anos

São Paulo

05/10/2025 09h39

O empresário Alexandre Carvalho morreu nesta sexta-feira, 3, aos 58 anos, após sofrer um acidente doméstico. Carvalho era diretor da holding Urca Energia, focada em produção de energia limpa.

O velório e sepultamento estão previstos para este domingo, 5, às 13h10 e 15h, respectivamente, no cemitério São Francisco Xavier, no bairro do Caju, no Rio.

O empresário era casado com a atriz Isabelle Nassar, que estreou a novela Travessia, da TV Globo. "Daqui pra frente, eu prometo honrar seu nome e seu legado. Prometo cuidar da nossa família. Você é uma das almas mais incríveis que passaram aqui na Terra. Todos à sua volta comprovam isso. Você é pulsão de vida. Você é carnaval. Não estou pronta para isso", lamentou Isabelle nas redes sociais.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Prefeito de Jaçanã (RN), Uady Farias, morre aos 65 anos

Tufão Matmo atinge o sul da China e centenas de milhares de pessoas são forçadas a deixar suas casas

Abandono e horror: quatro corpos mumificados são achados em hospital do Rio

Empresário Alexandre Carvalho morre aos 58 anos

Educação e justiça climática são temas de conferência em Luziânia

Desinformação prejudica aceitação de dieta saudável

Irã corta quatro zeros da moeda nacional e anuncia fim de cooperação com AIEA

Papa Leão XIV celebra 'avanços significativos' para a paz em Gaza

CNU 2025: mais de 760 mil candidatos fazem as provas objetivas hoje

Trump manda enviar guarda nacional a Chicago após ação barrada em Portland

Samba na Gamboa destaca repertório autoral de Cartola