Dois adultos e uma menina morrem após deslizamento na Costa Rica

05/10/2025 13h15

Dois adultos e uma menor morreram após um deslizamento de terra provocado por fortes chuvas soterrar sua casa na província de Alajuela, noroeste da Costa Rica, informou a Cruz Vermelha neste domingo (5). 

O incidente foi reportado às equipes de socorro na noite de sábado, após intensas chuvas registradas na localidade de San Ramón, em Alajuela. 

"Após mais de cinco horas de intensas buscas e trabalhos de resgate, conseguimos recuperar os corpos" de "duas pessoas adultas e uma menor", que "foram encontradas sem sinais vitais no local", informou a Cruz Vermelha pelo WhatsApp. 

Outras três pessoas que estavam na residência no momento do deslizamento de terra conseguiram sair do local "por seus próprios meios", indicou a equipe de socorro. 

Segundo um relatório do Instituto Meteorológico Nacional (IMN), a Costa Rica se encontra atualmente sob uma "ampla instabilidade atmosférica" causada, entre outros fatores, pela influência de uma onda tropical, o que "favorecerá chuvas intensas" em diferentes regiões do país.

bur-ob/dg/jc/mvv

