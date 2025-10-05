Alerj, UFABC, bombeiros e outros órgãos: concursos ofertam 26,4 mil vagas

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Concursos públicos oferecem 26.381 vagas em todas as regiões do país, com salários de até R$ 44 mil.

Concursos abertos

O maior processo seletivo tem 2.634 vagas temporárias. Elas são oferecidas pela Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté).

O salário mais alto é de R$ 44 mil. O valor será pago para quem passar no concurso da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro).

Há também outros concursos e processos seletivos com oportunidades em vários cargos. E destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Clique aqui para conferir a lista completa de concursos disponíveis nesta semana e com inscrições abertas nos próximos dias.

Confira as oportunidades

Veja abaixo a lista de cargos selecionados pelo UOL, considerando os maiores salários e número de vagas.

Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) - Vagas: 109 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 10.369,60 até R$ 44.008,52 / Inscrições: de 8/10 até 13/10 / Mais informações aqui

MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) - Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 37.765,56 / Inscrições: até 7/10 / Mais informações aqui

MP-ES (Ministério Público do Espírito Santo) - Vagas: 5 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 37.765,55 / Inscrições: até 10/10 / Mais informações aqui

MP-PR (Ministério Público do Paraná) - Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 34.083,42 / Inscrições: até 16/10 / Mais informações aqui

MP-GO (Ministério Público de Goiás) - Vagas: 37 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 34.083,41 / Inscrições: até 13/11 / Mais informações aqui

TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) - Vagas: 220 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 34.083,14 / Inscrições: até 15/10 / Mais informações aqui

Aleam (Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas) - Vagas: 363 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.346,76 até R$ 30.187,52 / Inscrições: até 13/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Itirapina (SP) - Vagas: 5 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.718,95 até R$ 23.066,79 / Inscrições: até 5/10 / Mais informações aqui

PC-PI (Polícia Civil do Piauí) - Vagas: 416 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 7.210,48 até R$ 20.601,38 / Inscrições: até 4/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Brasilândia de Minas (MG) - Vagas: 336 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 19.659,95 / Inscrições: de 6/10 até 6/11 / Mais informações aqui

Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) - Vagas: 5 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 19.435,08 / Inscrições: até 28/10 / Mais informações aqui

MP-SP (Ministério Público de São Paulo) - Vagas: 13 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 18.705,85 / Inscrições: até 7/10 / Mais informações aqui

CGE-SP (Controladoria-Geral do Estado de São Paulo) - Vagas: 200 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 17.850 / Inscrições: até 16/10 / Mais informações aqui

IGP-RS (Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul) - Vagas: 234 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 5.379,89 até R$ 17.078,17 / Inscrições: até 16/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Carapicuíba (SP) - Vagas: não definido / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 16.835,94 / Inscrições: até 10/10 / Mais informações aqui

Fundação ABC/SP - Vagas: 519 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.315,85 até R$ 15.648,49 / Inscrições: até 20/10 / Mais informações aqui

CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal) - Vagas: 356 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 7.546,70 até R$ 15.287,06 / Inscrições: até 13/10 / Mais informações aqui

Companhia Docas do Ceará - Vagas: 73 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 8.458,87 até R$ 14.429,02 / Inscrições: até 17/10 / Mais informações aqui

Udesc (Universidade do Estado de Santa Catarina) - Vagas: 40 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 10.946,42 até R$ 14.232,25 / Inscrições: até 7/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Jarinu (SP) - Vagas: 31 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.106 até R$ 13.455 / Inscrições: até 7/10 / Mais informações aqui

UFPR (Universidade Federal do Paraná) - Vagas: 14 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.090,43 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 14/10 / Mais informações aqui

UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) - Vagas: 125 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.867,43 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 24/10 / Mais informações aqui

UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) - Vagas: 41 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.867,43 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 21/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Contagem (MG) - Vagas: 598 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.886,22 até R$ 12.762,55 / Inscrições: de 7/10 até 6/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Itumirim (MG) - Vagas: 112 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 12.679,45 / Inscrições: de 17/11 até 17/12 / Mais informações aqui

TCE-MG (Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais) - Vagas: 30 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 12.502,85 / Inscrições: de 10/11 até 9/12 / Mais informações aqui

Prefeitura de Cariacica (ES) - Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 12.127,50 / Inscrições: até 17/10 / Mais informações aqui

Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo) - Vagas: 105 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.944 até R$ 12.070 / Inscrições: até 27/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de São Bento Abade (MG) - Vagas: 160 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 12 mil / Inscrições: até 13/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Joinville (SC) - Vagas: 155 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.131,09 até R$ 11.858,02 / Inscrições: até 27/10 / Mais informações aqui

Câmara de Nova Odessa (SP) - Vagas: 2 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.826,81 até R$ 11.789,19 / Inscrições: até 13/11 / Mais informações aqui

PM-MG (Polícia Militar de Minas Gerais) - Vagas: 60 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 7.506,80 até R$ 11.547,07 / Inscrições: de 18/11 até 18/12 / Mais informações aqui

PM-DF (Polícia Militar do Distrito Federal) - Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 11.435,59 / Inscrições: até 30/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Cajamar (SP) - Vagas: 10 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.125,02 até R$ 10.924,23 / Inscrições: até 17/10 / Mais informações aqui

Cref-SP (Conselho Regional de Educação Física de São Paulo - 4ª Região) - Vagas: 21 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 9.648,09 até R$ 10.858,90 / Inscrições: até 20/10 / Mais informações aqui

MSGás (Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul) - Vagas: 3 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.866,95 até R$ 10.699,81 / Inscrições: até 10/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Sorocaba (SP) - Vagas: 126 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 2.325,92 até R$ 10.358,43 / Inscrições: até 13/10 (edital 1), até 27/10 (edital 2) e até 3/11 (edital 3) / Mais informações aqui

Prefeitura de Piedade (SP) - Vagas: 80 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 10.306,58 / Inscrições: até 20/10 / Mais informações aqui

Câmara Municipal de Mogi das Cruzes (SP) - Vagas: 18 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 4.192,43 até R$ 10.069,96 / Inscrições: de 6/10 até 4/11 / Mais informações aqui

SAE-Catalão (Superintendência Municipal de Água e Esgoto de Catalão)/GO - Vagas: 914 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.906,20 até R$ 9.914,08 / Inscrições: até 23/10 / Mais informações aqui

Câmara de Chapecó (SC) - Vagas: 3 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.011,25 até R$ 9.707,52 / Inscrições: até 14/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Caxias do Sul (RS) - Vagas: 1 (mais cadastro reserva) / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 3.059,55 até R$ 9.685,99 / Inscrições: até 12/10 / Mais informações aqui

Câmara de Mirassol (SP) - Vagas: 9 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.522,18 até R$ 9.637,74 / Inscrições: de 6/10 até 19/11 / Mais informações aqui

TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) - Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 9.536,23 / Inscrições: até 10/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Planaltina (GO) - Vagas: 1.240 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.600 até R$ 9.515,24 / Inscrições: de 27/10 até 4/12 / Mais informações aqui

PM-CE (Polícia Militar do Ceará) - Vagas: 96 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 9.469,93 / Inscrições: até 10/10 / Mais informações aqui

Ales (Assembleia Legislativa do Espírito Santo) - Vagas: 35 / Escolaridade: fundamental e superior / Salário: de R$ 3.142,65 até R$ 9.360,43 / Inscrições: de 13/10 até 13/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Paranapanema (SP) - Vagas: 14 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.908,44 até R$ 9.340,04 / Inscrições: até 13/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Birigui (SP) - Vagas: 33 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.896,91 até R$ 9.277,02 / Inscrições: até 9/10 / Mais informações aqui

Câmara Municipal de Itumbiara (GO) - Vagas: 60 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.532,20 até R$ 8.977,82 / Inscrições: de 13/10 até 6/11 / Mais informações aqui

Core-SP (Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo) - Vagas: 800 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 2.263,18 até R$ 8.524,51 / Inscrições: até 13/10 / Mais informações aqui

Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) - Vagas: 57 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 4.919,24 até R$ 8.463,20 / Inscrições: até 29/10 / Mais informações aqui

Câmara de Porto Velho (RO) - Vagas: 47 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.914,64 até R$ 8.146,71 / Inscrições: até 30/10 / Mais informações aqui

MP-AP (Ministério Público do Estado do Amapá) - Vagas: 15 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 5.861,38 até R$ 7.978,05 / Inscrições: até 29/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Taquarituba (SP) - Vagas: 64 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.809,85 até R$ 7.669,21 / Inscrições: até 5/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Lorena (SP) - Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.653,97 até R$ 7.583,07 / Inscrições: até 27/10 / Mais informações aqui

Companhia Águas de Joinville (SC) - Vagas: 17 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.236,20 até R$ 7.496,21 / Inscrições: até 10/11 / Mais informações aqui

Câmara Municipal de São João da Boa Vista (SP) - Vagas: não definido / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.399,81 até R$ 7.392,69 / Inscrições: de 6/10 até 13/11 / Mais informações aqui

Saaeb-Bebedouro (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro)/SP - Vagas: 4 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 2.197,78 até R$ 7.192,72 / Inscrições: de 6/10 até 4/11 / Mais informações aqui

Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté)/SP - Vagas (temporárias): 2.634 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 7.002,17 / Inscrições: até 12/10 / Mais informações aqui

Prodesan (Progresso e Desenvolvimento de Santos)/SP - Vagas: 11 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.391,46 até R$ 6.931,09 / Inscrições: até 27/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Paulínia (SP) - Vagas: 26 / Escolaridade: médio e técnico / Salário: de R$ 3.247,55 até R$ 6.882,47 / Inscrições: de 9/10 até 7/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Floriano (PI) - Vagas: 1.530 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.640,83 até R$ 6.806,41 / Inscrições: até 7/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de São Pedro (SP) - Vagas: 46 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.850 até R$ 6.787,66 / Inscrições: até 15/10 / Mais informações aqui

Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) - Vagas (temporárias): 900 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.452,50 até R$ 6.681,70 / Inscrições: até 6/4/2026 / Mais informações aqui

Cref-12-PE (Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco) - Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 6.653,01 / Inscrições: até 2/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Poços de Caldas (MG) - Vagas: 60 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.543,50 até R$ 6.548,85 / Inscrições: até 10/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Osasco (SP) - Vagas: 199 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.677,87 até R$ 6.427,89 / Inscrições: até 16/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Araçoiaba da Serra (SP) - Vagas: 2 (mais cadastro reserva) / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.924,87 até R$ 6.405,55 / Inscrições: até 20/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Presidente Epitácio (SP) - Vagas: 63 / Escolaridade: fundamental, técnico e superior / Salário: de R$ 1.854,18 até R$ 6.341,86 / Inscrições: até 19/10 / Mais informações aqui

GoiásFomento (Agência de Fomento de Goiás) - Vagas: 19 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.973,41 até R$ 6.225,66 / Inscrições: até 7/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Canoas (RS) - Vagas: 436 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.073,01 até R$ 6.146,02 / Inscrições: até 8/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Jequitaí (MG) - Vagas: 100 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.558,98 até R$ 6.075,86 / Inscrições: de 9/10 até 7/11 / Mais informações aqui

Crefito-9 (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 9ª Região - Mato Grosso) - Vagas: 90 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.500 até R$ 6.034 / Inscrições: até 6/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Codajás (AM) - Vagas: 1.001 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 6.000 / Inscrições: até 7/10 / Mais informações aqui

CRA-SP (Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo) - Vagas: 730 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.622 até R$ 5.968 / Inscrições: até 5/11 / Mais informações aqui

Câmara de Angra dos Reis (RJ) - Vagas: 23 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.633,46 até R$ 5.958,29 / Inscrições: até 6/10 / Mais informações aqui

Câmara Municipal de Franca (SP) - Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.944,47 / Inscrições: até 24/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Iacanga (SP) - Vagas: 12 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.478,59 até R$ 5.876,35 / Inscrições: até 20/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Alpinópolis (MG) - Vagas: 120 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.601,49 até R$ 5.642,62 / Inscrições: até 21/10 / Mais informações aqui

Polícia Penal do Espírito Santo - Vagas: 600 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 5.631,16 / Inscrições: de 7/10 até 27/10 / Mais informações aqui

Saaec (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquilho)/SP - Vagas: 35 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.592,38 até R$ 5.601,78 / Inscrições: até 13/10 / Mais informações aqui

Crea-MT (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso) - Vagas: 254 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 3.417,09 até R$ 5.590,79 / Inscrições: até 20/10 / Mais informações aqui

IPC de Arraial do Cabo (Instituto de Previdência Cabista dos Servidores Públicos de Arraial do Cabo)/RJ - Vagas: 2 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.800 até R$ 5.570 / Inscrições: até 9/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) - Vagas: 11 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.658,67 até R$ 5.568,49 / Inscrições: até 12/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Juruti (PA) - Vagas: 1.263 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 5.500 / Inscrições: até 15/10 / Mais informações aqui

MP-SE (Ministério Público de Sergipe) - Vagas: 28 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.832,80 até R$ 5.474,82 / Inscrições: até 21/10 / Mais informações aqui

Sejusp-MG (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais) - Vagas: 1.178 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 5.332,64 / Inscrições: de 2/12 até 22/12 / Mais informações aqui

Prefeitura de Lagoa da Prata (MG) - Vagas: 143 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.969,32 até R$ 5.281,24 / Inscrições: de 10/10 até 2/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Capela do Alto (SP) - Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.533,08 até R$ 5.098,65 / Inscrições: até 22/10 / Mais informações aqui

PM-SP (Polícia Militar de São Paulo) - Vagas: 2.200 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 5.055,53 / Inscrições: até 23/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Jundiaí (SP) - Vagas: 1 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 5.037,26 / Inscrições: de 21/10 até 20/11 / Mais informações aqui

Câmara Municipal de Alumínio (SP) - Vagas: 2 / Escolaridade: fundamental e superior / Salário: de R$ 2.457,15 até R$ 5.031,30 / Inscrições: de 6/10 até 4/11 / Mais informações aqui

Core-RS (Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio Grande do Sul) - Vagas: 160 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 3.500 até R$ 5.000 / Inscrições: até 5/11 / Mais informações aqui

UFABC (Universidade Federal do ABC)/SP - Vagas: 45 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.029,90 até R$ 4.967,04 / Inscrições: até 15/10 / Mais informações aqui

UFSJ (Universidade Federal de São João del-Rei)/MG - Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.761,98 até R$ 4.967,04 / Inscrições: até 8/10 / Mais informações aqui

IFPB (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba) - Vagas: 53 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.483,52 até R$ 4.967,04 / Inscrições: de 9/10 até 5/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Ilha Comprida (SP) - Vagas (temporárias): 46 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 4.926,23 / Inscrições: até 8/10 / Mais informações aqui

Smec-Cidade Ocidental (Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Cidade Ocidental)/GO - Vagas (temporárias): 266 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 4.867,77 / Inscrições: de 7/10 até 5/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Santos (SP) - Vagas: 30 / Escolaridade: fundamental e médio / Salário: de R$ 2.876,24 até R$ 4.819,49 / Inscrições: até 12/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Itapetininga (SP) - Vagas: 235 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.776 até R$ 4.799 / Inscrições: até 10/10 / Mais informações aqui

CRP-13-PB (Conselho Regional de Psicologia da 13ª Região - Paraíba) - Vagas: 330 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.100 até R$ 4.750 / Inscrições: até 20/10 / Mais informações aqui

Arismig (Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais) - Vagas: 5 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 2.904,87 até R$ 4.730,14 / Inscrições: até 21/10 / Mais informações aqui

Bombeiros-RS (Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul) - Vagas (temporárias): 544 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 4.572,96 / Inscrições: até 6/10 / Mais informações aqui

MP-GO (Ministério Público de Goiás) - Vagas: 3 / Escolaridade: fundamental / Salário: R$ 4.542,73 / Inscrições: até 15/10 / Mais informações aqui

GCM de Mairiporã (Guarda Civil Municipal de Mairiporã)/SP - Vagas: 10 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 4.542 / Inscrições: de 6/10 até 6/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Iguatama (MG) - Vagas: 202 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.647 até R$ 4.500 / Inscrições: até 21/10 / Mais informações aqui

Câmara Municipal de Barra do Chapéu (SP) - Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.700 até R$ 4.400 / Inscrições: até 5/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Arapiraca (AL) - Vagas: 392 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.075,65 até R$ 4.380,98 / Inscrições: de 7/10 até 11/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Nova Veneza (GO) - Vagas: 899 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 4.318,18 / Inscrições: de 20/10 até 24/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Tietê (SP) - Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.965,39 até R$ 4.243,43 / Inscrições: até 16/10 / Mais informações aqui

Câmara Municipal de Piraquara (PR) - Vagas: 56 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.904,40 até R$ 4.209,73 / Inscrições: até 16/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Rodeiro (MG) - Vagas: 188 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.718 até R$ 4.108,59 / Inscrições: de 21/10 até 20/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Pato Branco (PR) - Vagas (temporárias): 210 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 2.433,88 / Inscrições: até 9/10 / Mais informações aqui

Bombeiros-SP (Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo) - Vagas (temporárias): 600 / Escolaridade: fundamental / Salário: R$ 1.850 / Inscrições: até 20/10 / Mais informações aqui

Hospital São João Batista (HSJB) de Volta Redonda (RJ) - Vagas: 300 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: R$ 1.518 / Inscrições: até 16/10 / Mais informações aqui

