CNU 2025 tem 42,8% de abstenção; percentual é menor que o de 2024

05/10/2025 20h16

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou, na noite deste domingo (5), que o percentual de abstenção da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) ficou em 42,8%.

O estado que registrou maior índice de abstenção foi o Amazonas, com 51,2% de ausência. O Distrito Federal foi a unidade da federação com menor percentual de abstenção - 30,8%.

No total, 761.545 se inscreveram, o que significa que mais de 435 mil candidatos compareceram à prova objetiva do certame. 

"O CPNU é muito mais do que um concurso. Ele já virou um projeto inovador que saiu do papel no atual mandato do presidente Lula", disse a ministra da Gestão, Esther Dweck, em coletiva de imprensa na noite deste domingo.

"Ele é, de fato, uma política pública que está construindo o serviço público com a cara do Brasil. E ele já aumentou a diversidade no serviço público."

Na primeira edição do CNU, o índice de abstenção ficou acima dos 50%. Mais cedo, a ministra já havia informado que a expectativa era de queda nas abstenções na comparação com o CNU de 2024.

Os dados são preliminares e o Ministério da Gestão divulgará nesta segunda-feira (6) os dados consolidados.

Centro integrado
 

Painel de monitoramento com representante de todos os estados e DF. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil.

Mais cedo, durante a tarde deste domingo, enquanto os candidatos faziam as provas, a ministra Esther Dweck visitou o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília, que monitora as atividades, em tempo real, relacionadas à segunda edição do CNU. 

Durante a visita, Dweck agradeceu aos agentes mobilizados: "Vocês estão monitorando tudo para que a prova ocorra sem nenhuma intercorrência. E, caso haja alguma coisa, sei que vocês vão estar muito atentos, para que possa rapidamente atuar."

Próximos passos

De acordo com o edital do CNU, a prévia dos gabaritos das provas objetivas será divulgada nesta na segunda-feira (6). O caderno de provas também será divulgado amanhã.

Os candidatos terão os dias 7 e 8 de outubro para entrar com eventuais recursos contra questões ou gabaritos.

O cronograma oficial do certame prevê a divulgação das notas finais das provas objetivas e a convocação para a segunda fase do CNU 2025 no dia 12 de novembro.

Nesta mesma data, haverá a convocação para avaliação de títulos e para os procedimentos de verificação da condição declarada no ato de inscrição (cotas raciais) e de caracterização da deficiência (PCD).

A prova discursiva será aplicada em 7 de dezembro. Conforme o calendário, o resultado preliminar da discursiva sairá em 23 de janeiro.

O cronograma do concurso se encerra em 16 de março de 2026, com o início das convocações dos aprovados para nomeação e, quando for o caso, para realizar o curso de formação.

CNU 2025

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado ofereceu 3.652 vagas em 32 órgãos federais.

Do total de vagas ofertadas, há 3.144 para o nível superior e 508 para o nível intermediário.

Serão 2.480 vagas imediatas e 1.172 vagas para preenchimento no curto prazo após a homologação dos resultados?, prevê o MGI.

Matéria ampliada às 20h37

 

