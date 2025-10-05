CNU 2025: que horas abrem e fecham os portões dos locais de prova?

As provas objetivas do Concurso Nacional Unificado (CNU), o Enem dos Concursos, serão aplicadas neste domingo, em 228 cidades pelo país. Os portões de todos os locais serão abertos às 11h30 e fechados 30 minutos antes do início das provas, às 12h30, observado o horário oficial de Brasília. As provas começam às 13h, tanto para os candidatos de nível intermediário como de nível superior.

O que aconteceu

Para não haver imprevistos, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) recomenda consultar o local de prova com antecedência no portal da FGV. Também é indicado verificar endereço, rota e tempo de deslocamento.

É proibido portar aparelhos eletrônicos (celulares, relógios, fones, tablets, etc.), óculos escuros, chapéus, lápis, borracha, corretivo e objetos não previstos em edital. Esses itens devem ser entregues aos fiscais para lacre em envelope individual.

Todas as pessoas candidatas passarão por vistoria com detector de metais na entrada e saída da sala, e também nos acessos aos banheiros. O cartão de confirmação deve ser entregue obrigatoriamente ao fiscal; a não entrega implica eliminação.

A permanência mínima em sala é obrigatória: 2 horas após o início, para quem sair sem o caderno de questões. Somente na última hora da prova, será permitido sair levando o caderno.

A segunda etapa do CNU será em 7 de dezembro, quando serão realizadas as provas discursivas. Dessa vez, no entanto, só realizarão as provas os candidatos habilitados na primeira fase e convocados para essa segunda fase do concurso.

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) reunirá mais de 760 mil inscritos em todas as regiões do país. A mobilização nacional envolve 1.294 locais de aplicação de provas em 228 cidades, abrangendo todas as 27 unidades da Federação.

Data da prova objetiva: domingo, 5 de outubro

Nível superior - das 13h às 18h

Nível intermediário - das 13h às 16h30

Cronograma do CNU 2025