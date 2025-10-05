Caiado diz que União se reúne na quarta para expulsar ministro de Lula

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), disse em postagem em rede social que a executiva nacional do partido vai se reunir na próxima quarta-feira para expulsar o ministro do Turismo, Celso Sabino, por infidelidade partidária.

O que aconteceu

Caiado afirmou que a decisão foi tomada depois de tratativas com Antonio Rueda, presidente do União. O partido firmou federação com o Progressistas para criar a maior frente de oposição. Em 18 de setembro, foi ordenado que todos os cargos na Esplanada dos Ministérios fossem entregues em 24 horas.

Sabino resiste em sair do governo Lula. O ministro é do Pará, deseja se candidatar ao Senado em 2026 e gostaria de ficar no Turismo até a realização da COP30, que começa no mês que vem e será em Belém. Ontem, a Folha de S.Paulo publicou que o ministro deve informar ao presidente na terça que permanece no cargo e enfrentará o processo de expulsão. Sabino também está licenciado do mandato de deputado federal pelo Pará —ele poderia perder o mandato caso saísse do partido sem justificativa. Se expulso, ele permanece com o mandato parlamentar pois não é enquadrado na lei da fidelidade partidária.

Intervenção no diretório do União Brasil no Pará está em estudo. "Também decidiremos a dissolução do Diretório do Pará, com a consequente reestruturação do partido nos municípios daquele estado", disse Caiado.

Pré-candidato a presidente pelo União, Caiado deseja que o partido fique todo na oposição. O governador escreveu que e necessário intervir em diretórios "a fim de que o União Brasil seja comandando por quem realmente se posiciona contra o governo do PT."

O União tem cargos no governo, mas nunca foi totalmente aliado de Lula. O partido possui parlamentares simpáticos ao Planalto, mas a ala majoritária é contra o presidente e cobrava uma ruptura. A posição se sobressaiu quando Rueda decidiu apostar na candidatura da direita nas próximas eleições.

O tom contra o Planalto subiu ainda mais depois de Rueda ser ligado a investigações que miram PCC. A Polícia Federal incluiu o presidente do União no inquérito que apura a infiltração da facção no mercado financeiro.

Um piloto que trabalhou para o PCC citou Rueda em entrevista ao ICL e ao UOL. Ele seria dono de aviões usados para transportar integrantes da facção.

A decisão de investigar o presidente do União ocorreu em 18 de setembro e foi seguida do ultimato para desembarque do governo Lula. Foi dado prazo de 24 horas, e Sabino não cumpriu. O ministro demonstra cada vez mais disposição em permanecer no Ministério do Turismo, postura que enfraquece a executiva nacional e Rueda.