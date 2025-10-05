Topo

Notícias

Brasil estreia com vitória na Copa do Mundo de futebol de cegas

05/10/2025 13h59

As brasileiras voltam a jogar à meia-noite de terça-feira (7), pelo horário de Brasília, contra a Inglaterra. A participação na primeira fase chega ao fim na quarta-feira (8), às 8h, diante da Polônia. Os dois primeiros colocados avançam às semifinais, previstas para sexta-feira (10), onde terão pela frente as duas melhores campanhas do outro grupo, que tem Argentina, Canadá, Japão e Turquia. A final será no sábado (11).

As jogadoras encararam mais de 20 horas de viagem de São Paulo a Kochi e treinaram pela primeira vez em solo indiano na última sexta-feira (3). A TV Brasil

Notícias relacionadas:

 acompanhou o último treino das brasileiras antes do embarque para o Mundial. A reportagem foi ao ar no programa Stadium de sexta e no telejornal Repórter Brasil de sábado (4).

Esta é a segunda edição da Copa do Mundo de futebol de cegas. A primeira ocorreu em Birmingham, na Inglaterra, em 2023. O título ficou com a Argentina, que derrotou o Japão na final por 2 a 1. O Brasil ainda não tinha uma seleção feminina.

O naipe feminino ainda não faz parte do programa da Paralimpíada. O masculino está presente desde 2004, em Atenas, na Grécia. O Brasil foi campeão das cinco primeiras edições. Nos Jogos de Paris, na França, em 2024, a seleção verde e amarela caiu na semifinal para a Argentina, nos pênaltis, ficando fora da final pela primeira vez, mas conquistou o bronze diante da Colômbia. Os franceses levaram o ouro, batendo os argentinos nas penalidades.

Em Mundiais, o futebol de cegos brasileiro também é dominante, com cinco títulos. Na última edição, realizada em Birmingham, há dois anos, a seleção canarinho ficou na terceira posição, após derrota para a China na semifinal. A Argentina se sagrou tricampeã do torneio.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Trump diz que oferta de Putin sobre controle de armas nucleares "parece uma boa ideia"

Governo Trump declara cidades dos EUA como zona de guerra

Roland Lescure, aliado de Macron, é nomeado novo ministro das Finanças da França

Newsom diz que processará Trump por enviar a Guarda Nacional da Califórnia para o Oregon

Lula vai a show de Maria Bethânia em SP ao lado de Janja e Margareth Menezes

Caiado diz que União se reúne na quarta para expulsar ministro de Lula

Netanyahu enfrenta reação da extrema direita enquanto Trump pressiona pelo fim da guerra em Gaza

Técnico Ramon Menezes é demitido após eliminação do Brasil na 1ª fase do Mundial Sub-20

Semana começa com temporal, risco de granizo e ventos de 100 km/h no Sul

Sírios escolhem membros de seu primeiro Parlamento após a queda de Assad

Toulouse vence Lyon (2-1) de virada com dois gols do brasileiro Emersonn