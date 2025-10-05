Topo

Notícias

Bitcoin volta a bater recorde com cotação acima de US$ 125 mil

05/10/2025 13h26

O bitcoin mantém sua maré de alta e bateu um novo recorde neste domingo (5), com cotação acima dos 125.000 dólares (R$ 668,6 mil).

A principal criptomoeda foi cotada a 125.689 dólares (aproximadamente R$ 672.287) e com este valor bateu um novo recorde, depois do registrado em agosto, de 124.500 dólares (aproximadamente R$ 675.512, em valores da época).

O bitcoin tem ganhado impulso com a cautela dos investidores sobre a paralisação orçamentária ('shutdown') do governo federal nos Estados Unidos. 

A valorização das ações americanas também impulsionou esta maré, pois os investidores buscam ativos seguros, enquanto o Congresso dos Estados Unidos negocia o orçamento do governo federal, segundo a agência de notícias financeiras Bloomberg.

O presidente americano, Donald Trump, tem beneficiado as criptomoedas e tanto o republicano quanto seus familiares participam de vários negócios no setor. 

A Câmara de Representantes (baixa) dos Estados Unidos aprovou três projetos de lei que modificam o marco regulatório das criptomoedas e beneficiaram sua cotação.

"Com muitos ativos, inclusive as ações, o ouro e bens colecionáveis como as cartas de Pokémon batendo altas históricas, não é nenhuma surpresa que o bitcoin se beneficie da narrativa de desvalorização do dólar", comentou Joshua Lim, codiretor de mercados da corretora de criptomoedas FalconX, citado pela Bloomberg News.

hih/tc/mas/an/mvv/jc

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Papa espera que plano para Gaza alcance "os resultados desejados" em breve

Fruta exótica mobiliza bombeiros na Alemanha

Bitcoin volta a bater recorde com cotação acima de US$ 125 mil

Barça é goleado pelo Sevilla (4-1) e perde liderança para o Real Madrid  ati/pm/dam/aam

Exames descartam casos de intoxicação por metanol na Bahia

Dois adultos e uma menina morrem após deslizamento na Costa Rica

Rússia condena ataque dos EUA a suposto navio de drogas perto da Venezuela

Em telefonema a Netanyahu, chanceler alemão apoia plano de Trump para Gaza

Seleção Brasileira enfrenta Coreia do Sul e Japão em amistosos de preparação para a Copa de 2026

Juiz dos EUA bloqueia decisão de Trump de enviar Guarda Nacional a Portland

Opep+ aumentará levemente sua produção de petróleo a partir de novembro