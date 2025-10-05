Topo

Barça é goleado pelo Sevilla (4-1) e perde liderança para o Real Madrid  ati/pm/dam/aam

05/10/2025 13h24

Sem seu astro Lamine Yamal, novamente lesionado, o Barcelona sofreu uma goleada na visita ao Sevilla (4 a 1) neste domingo (5), pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, deixando o Real Madrid na liderança da tabela pouco antes da pausa para jogos internacionais. 

Com oito partidas disputadas, o gigante da capital, que venceu o Villarreal por 3 a 1 no sábado sem muito brilho, tem 21 pontos, dois a mais que o Barça. 

© Agence France-Presse

Barça é goleado pelo Sevilla (4-1) e perde liderança para o Real Madrid

