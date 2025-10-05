Topo

Balão causa incêndio em casas na Vila Mariana

São Paulo, 05

05/10/2025 18h26

Um balão causou um incêndio ao cair sobre três casas na Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo, neste domingo, 5. Não houve feridos, segundo o Corpo de Bombeiros.

A corporação informou ter sido alertada às 9h da queda do balão na Rua Coronel Lisboa. Uma viatura foi necessária para extinguir as chamas, ainda na manhã deste domingo.

A perícia foi acionada, enquanto a polícia registra boletim de ocorrência para investigar os responsáveis pelo balão.

Quais os riscos de soltar balões?

Além do risco de incêndios, eles podem carregar itens de fogos de artifícios na base e provocar explosões perto de residências, florestas, empresas e veículos;

Quando o balão sobe, ele é carregado por correntes de ar e levado para locais imprevisíveis, colocando em risco o tráfego aéreo e milhares de passageiros;

Os balões também ameaçam o meio ambiente e destroem a fauna e a flora quando caem nas matas.

Soltar balão é crime?

Sim. Fabricar, vender, transportar e soltar balões é crime previsto no artigo 42 da Lei número 9.605/98. A pena é de prisão de um a três anos ou multa.

Os responsáveis também podem responder por atentar contra a navegação aérea, conforme o artigo 261 do código penal, segundo o governo.

Balão causa incêndio em casas na Vila Mariana

