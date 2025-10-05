Exames descartam casos de intoxicação por metanol na Bahia

Os dois casos suspeitos de intoxicação por metanol na Bahia foram descartados pelo governo do estado hoje, informou a Secretaria de Saúde do estado.

O que aconteceu

Intoxicação por metanol foi descartada após o resultado de laudos laboratoriais, que analisaram os pacientes e as bebidas consumidas por eles. "As investigações apontaram que não houve contaminação nem adulteração", afirmou o órgão.

Não há novos casos suspeitos no estado. Um novo boletim do governo federal deve informar no fim da tarde de hoje se a Bahia deixa de figurar nos estados com casos suspeitos. Até ontem, 12 estados tinham notificado suspeitas de intoxicação ao Ministério da Saúde.

Morte suspeita investigada era de um homem de 56 anos que morreu em Feira de Santana na sexta-feira. Ele deu entrada na UPA de Queimadinha com sintomas compatíveis com intoxicação por metanol, segundo a Secretaria de Saúde. A causa da morte do homem não foi divulgada pela secretaria de Saúde.

Outro caso suspeito de contaminação era investigado em Salvador. Ainda na noite da sexta, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o homem estava hospitalizado e com quadro de saúde considerado estável.

O Brasil tem 14 casos confirmados e outras 181 suspeitas de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica, segundo balanço mais recente do Ministério da Saúde. O levantamento reúne notificações enviadas pelos estados até às 16h de ontem para o Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional.

São Paulo, que confirmou duas mortes até o momento, registra a maioria dos casos, com 162 notificações. Todos os casos confirmados são no estado, além de outros 148 em investigação.

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.

Tomar até mesmo pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

Metanol um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.