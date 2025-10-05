Topo

Após ser excluído por Ciro Nogueira, Caiado ataca senador: 'Inexpressivo'

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) participa do Encontro Anual Educação Já, em São Paulo Imagem: Leandro Chemalle - 13.mar.25/The News 2/Estadão Conteúdo
Do UOL, em São Paulo

05/10/2025 17h29Atualizada em 05/10/2025 17h40

O governador de Goiás, Ronald Caiado (União Brasil), criticou hoje o senador Ciro Nogueira (PP-PI) após o parlamentar excluí-lo da lista de presidenciáveis apoiados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Cirou citou os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e Paraná, Ratinho Jr. (PSD), em entrevista ao O Globo. A ansiedade de Ciro Nogueira em se colocar como candidato a vice-presidente do governador Tarcísio é vergonhosa. [...] Se Bolsonaro quiser escolher um porta-voz, certamente será um de seus filhos ou sua esposa, Michelle. Não o Ciro Nogueira, senador de inexpressiva presença nacional, que um dia já jurou amor eterno ao Lula", publicou Caiado no X.

Senador presta um desserviço à direita, rebate governador. "De pronto, Ciro já veta pelo menos três pré-candidaturas: as de Romeu Zema, Eduardo Bolsonaro e a minha, prestando um enorme desserviço à direita. Não falo por Zema ou Eduardo, mas quanto à minha pré-candidatura, devo dizer que não dependo de aval de Ciro Nogueira".

Certamente não será por ele que passará a decisão de construir a melhor estratégia para derrotar o PT, partido que um dia já foi tão querido pelo mesmo Ciro, e implementar um novo projeto para o Brasil e os brasileiros Governador Ronaldo Caiado

Apesar de citar Tarcísio e Ratinho, Ciro afirmou na entrevista que não tinha legitimidade para falar por Bolsonaro. "Acredito que ele já decidiu. Defendo que comunique isso em dezembro para ser anunciado em janeiro. Quem vai ser, só ele sabe. Eu imagino, mas quem tem legitimidade e autoridade para dizer é ele ou o [senador] Flávio ou até a Michelle [ex-primeira-dama], que tem contato direto com ele".

Governador de São Paulo será candidato à Presidência, mesmo se não quiser, afirma Ciro. "É impossível ele não ser candidato se tiver o apoio do presidente Bolsonaro. [...] Ele queria ser candidato ao Senado em Goiás, tinha apoio do Ronaldo Caiado, mas o Bolsonaro disse: 'Você vai para São Paulo, vai ser governador e ganhar a eleição'. Ele obedeceu e venceu".

