Anvisa libera importação de medicamento contra intoxicação por metanol

Do UOL, em São Paulo

05/10/2025 19h18Atualizada em 05/10/2025 19h22

A Anvisa anunciou hoje que liberou a importação excepcional de 2.600 frascos de Fomepizol, utilizado no tratamento contra a intoxicação por metanol.

O que aconteceu

Ministério da Saúde, que fez o pedido, comprará 2.500 frascos e 100 unidades serão doadas pelo fabricante. A importação ocorrerá por meio da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde). Até o momento, não há pedido de registro do medicamento no Brasil, informou a agência.

Prazo para entrega dos frascos será negociado entre o ministério e o fabricante. O UOL entrou em contato com a pasta para mais informações sobre a importação.

*em atualização

