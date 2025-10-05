Anvisa libera importação de medicamento contra intoxicação por metanol

A Anvisa anunciou hoje que liberou a importação excepcional de 2.600 frascos de Fomepizol, utilizado no tratamento contra a intoxicação por metanol.

O que aconteceu

Ministério da Saúde, que fez o pedido, comprará 2.500 frascos e 100 unidades serão doadas pelo fabricante. A importação ocorrerá por meio da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde). Até o momento, não há pedido de registro do medicamento no Brasil, informou a agência.

Prazo para entrega dos frascos será negociado entre o ministério e o fabricante. O UOL entrou em contato com a pasta para mais informações sobre a importação.

*em atualização