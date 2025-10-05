Topo

Anisimova vence Noskova e conquista WTA 1000 de Pequim

05/10/2025 10h39

A americana Amanda Anisimova (nº 4 do mundo) conquistou o título do WTA 1000 de Pequim após derrotar a tcheca Linda Noskova (nº 27) em três sets neste domingo (5), na capital chinesa, por 6-0, 2-6 e 6-2, em uma hora e 46 minutos. 

Asiminova começou arrasando a adversária, vencendo o primeiro set em apenas 23 minutos, mas a tcheca virou o jogo ao conquistar sua primeira quebra de saque no primeiro game do segundo set. 

Isso lhe deu uma vantagem que não desperdiçou mais, forçando um terceiro set, onde o empate se manteve até Asiminova quebrar o saque no sexto game e repetir o feito no oitavo, garantindo a vitória. 

Este é o segundo título da americana de 24 anos na temporada (depois do WTA 1000 de Doha) e o quarto de sua carreira. 

Asiminova está tendo o melhor ano de sua carreira, depois de ser vice-campeã em Wimbledon e no US Open, e também entrando no Top 10 após começar 2025 na 43ª posição no ranking da WTA.

mya/mcd/mb/aam

© Agence France-Presse

