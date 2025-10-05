Topo

AGU pede à Meta que bloqueie venda de materiais para adulterar bebidas

Bebida alcoólica; garrafas; bar Imagem: iStock
Do UOL, em São Paulo

05/10/2025 16h22Atualizada em 05/10/2025 16h37

A AGU (Advocacia-Geral da União) anunciou hoje que notificou a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, para que a empresa bloqueie e remova conteúdos e grupos que promovem a venda de materiais para adulterar bebidas alcoólicas.

O que aconteceu

Meta tem 48h para informar as providências adotadas para identificar e moderar conteúdos ilícitos. O não atendimento do pedido, que também prevê a preservação de provas, pode resultar em medidas judiciais, avisou o órgão.

Grupos vendem ilegalmente lacres, tampas, rótulos e garrafas de bebidas alcoólicas. A notificação da AGU acontece após reportagem da BBC News Brasil revelar o esquema criminoso no Facebook.

Anúncios violam normas sanitárias e da própria plataforma, argumenta órgão. Notificação também cita decisão do STF que responsabiliza redes por conteúdos publicados por usuários.

Brasil tem 14 casos confirmados de intoxicação por metanol relacionada ao consumo de bebidas adulteradas. São 181 notificações em investigações, segundo balanço divulgado ontem.

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. A substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.

Tomar até mesmo pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

Metanol um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.

