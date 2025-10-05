Abstenção no Concurso Nacional Unificado 2025 cai para 42,8%, diz ministra

A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, disse, neste domingo (5) que a abstenção neste primeiro dia da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) diminuiu em comparação à edição anterior. Em 2024, o número foi de 54% —neste ano, o índice foi para 42,8%.

Neste CNU, 436,5 mil candidatos estiveram presentes, e outros 324.971 inscritos se ausentaram.

Segundo Dweck, a alteração é reflexo da vontade dos brasileiros de participar do serviço público. "As pessoas veem uma oportunidade real para ingressar no serviço público e ajudar a melhorar a vida da população", afirmou.

Segundo dados da pasta, a menor abstenção foi registrada no Distrito Federal (30,8%), enquanto a maior foi no Amazonas (51,2%).

A avaliação do ministério da Gestão e Inovação é que o primeiro dia de provas foi "muito tranquilo" e com poucas intercorrências. "O que nos chegou é que as intercorrências foram muito pontuais, nada que chame a atenção e tenha comprometido a aplicação da prova em qualquer local", disse Dweck.

O principal episódio ocorreu no Amazonas, em que uma escola com 436 candidatos realizou a prova sem energia elétrica, adiando o início do exame no local.

Após o volta da energia, o exame foi realizado normalmente.

A expectativa é que o resultado da prova realizada hoje seja divulgada no dia 12 de novembro. A próxima fase do concurso, com prova discursiva, será feita no dia 7 de dezembro.