Alckmin diz que venda de carro de entrada subiu 28% após governo zerar IPI

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSDB), disse hoje que a venda dos automóveis considerados de entrada cresceu 28,2% entre 11 de julho, data em que modelos 1.0 tiveram o IPI zerado, e 30 de setembro.

O que aconteceu

O desconto no imposto é dado ao chamado carro sustentável. Para ser enquadrado no programa, o veículo precisa atender aos seguintes critérios:

Ser fabricado no Brasil;

Ter motor flex;

80% de componentes recicláveis;

Ser modelo de entrada;

Emitir até 83 gramas de Co2 por quilômetro rodado;

A isenção do IPI aqueceu o comércio destes modelos, segundo Alckmin. Este foi o segundo dado positivo divulgado pelo governo. No final do primeiro mês do programa, foi divulgado que as vendas em julho de 2025 ficaram 11,35% acima do verificado em julho do ano passado.

O vice-presidente comemorou o efeito econômico do carro sustentável. Ele ressaltou que as concessionárias deram descontos extras e o aumento das vendas levou a indústria a ampliar a produção.

Alckmin tem participação direta na criação do programa. Ele também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. O anúncio de hoje ocorreu durante visita a uma loja de veículos em Brasília e na companhia do presidente da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), Arcélio Alceu dos Santos Junior.