Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 32 milhões; veja números e time

Getty Images/iStock
Imagem: Getty Images/iStock
04/10/2025 20h19Atualizada em 04/10/2025 20h54

Ninguém acertou as sete dezenas sorteadas hoje no concurso 2303 da Timemania.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 20-42-45-46-48-55-75.

O próximo concurso será realizado na terça, com prêmio estimado de R$ 32 milhões.

O time do coração é a Chapecoense; 14.106 apostas vencedoras ganham R$ 8,50.

Houve quatro apostas ganhadoras com seis dezenas; cada uma fatura R$ 79.223,76.

229 apostas acertaram cinco números, com um prêmio de R$ 1.976,88 para cada uma.

4.835 jogos vencedores fizeram quatro acertos e levam R$ 10,50.

48.658 apostas com três acertos recebem R$ 3,50.

Como faço para participar do próximo sorteio da Timemania?

Você precisa fazer uma aposta de dez números, mais o time do coração, nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Cada concurso sorteia sete números e um time do coração. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.

Quanto custa apostar na Timemania?

Só há uma modalidade da aposta: 10 números e o time do coração. Para isso você paga R$ 3,50.

E quais são as minhas chances de ganhar na Timemania?

Como existe apenas uma forma de apostar, a chance de levar o principal prêmio, com sete acertos, é uma em 26.472.637. Para acertar seis números, a chance é uma em 216.103. Já o time do coração é mais fácil: uma em 80.

