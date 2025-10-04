Segundo morto por metanol em SP tomou vodca em bar e ficou 4 dias internado

A segunda vítima fatal de bebida intoxicada por metanol em São Paulo é um homem de 46 anos, que foi internado após consumir vodca em um bar na Mooca, na zona leste da capital, no dia 28 de setembro.

O que aconteceu

Marcos Antônio Jorge Junior saiu com amigos no dia 28 de setembro, quando tomou vodca. No dia 29, ele esboçou os primeiros sintomas e foi internado em estado grave no Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio, no Tatuapé.

Hospital registrou a entrada de Marcos Antônio como intoxicação. Ele ficou internado por quatro dias, mas não resistiu e o óbito confirmado na quinta-feira, dia 2 de outubro.

Quando passou mal, ele teve náuseas, problemas de visão, dores no estômago e vômitos. A causa da morte foi registrada como intoxicação por metanol, insuficiência renal aguda, choque distributivo e morte encefálica. A informação foi divulgada pela Globonews e confirmada pelo UOL.

Marcos Antônio foi sepultado neste sábado. O corpo dele foi enterrado no Cemitério São Pedro, na Vila Alpina, zona leste paulista.

Essa foi a segunda morte confirmada causada por bebida adulterada com metanol em São Paulo. A outra é de um homem de 54 anos, também morador da zona leste. No total, o estado investiga outros sete óbitos suspeitos de terem sido provocados pela ingestão de bebida "batizada" com metanol. Todas as vítimas são do sexo masculino.

Casos

O Brasil continua com 11 de casos de intoxicação por metanol confirmados laboratorialmente, segundo o Ministério da Saúde. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a pasta investiga outras 116 suspeitas espalhadas por 12 estados.

Doze estados contataram o governo federal para reportar casos suspeitos até a manhã de hoje, disse o ministro. As investigações estão abertas em Pernambuco, Distrito Federal, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, São Paulo, Roraima, Minas Gerais, Espírito Santo, Piauí e Goiás. No Piauí, onde Padilha cumpriu agenda hoje, um caso é investigado na cidade de Parnaíba.

Ministério recomendou que estados comuniquem suspeitas de intoxicação por metanol. A medida foi tomada para agilizar tratamento das possíveis vítimas e para auxiliar a polícia na investigação de casos sobre origem das bebidas contaminadas.

O governo federal anunciou a compra de 2.500 tratamentos de fomepizol. A droga é considerada antídoto para intoxicações por metanol. O remédio foi comprado com uma farmacêutica do Japão um dia após o Brasil publicar um chamamento de emergência para indústrias internacionais que produzem a droga.

Valor dos tratamentos não foi divulgado pelo governo. Segundo Padilha, na última semana, agências de dez países diferentes foram acionadas e sete empresas com histórico de produção do fomepizol foram procuradas no mundo, já que o antídoto "não é um medicamento de grande circulação". Devido à emergência, não foi necessário abrir licitação para a compra.

Antídoto barra enzima. O fomepizol bloqueia a enzima que, durante a metabolização do metanol, o transforma em formaldeído e em ácido fórmico, que interfere no organismo. Ele é vendido em ampolas de 1,5 ml, que são injetadas nos pacientes, mas não faz parte da política nacional de antídotos toxicológicos do país.

Secretária da pasta disse o Brasil tem antídoto suficiente para pacientes. "O etanol dá conta do que a gente tem hoje. A gente não precisa criar pânico na população, porque o que a gente tem disponível ajuda, e muito", afirmou a secretária de Vigilância em Saúde Mariângela Batista Galvão Simão em entrevista à GloboNews.

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.

Tomar até mesmo pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

Metanol um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.