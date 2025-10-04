Topo

Notícias

Segundo morto por metanol em SP tomou vodca em bar e ficou 4 dias internado

Marcos Antônio Jorge Junior, 46, é a segunda vítima confirmada que morreu por intoxicação por metanol em SP - Reprodução/Redes sociais
Marcos Antônio Jorge Junior, 46, é a segunda vítima confirmada que morreu por intoxicação por metanol em SP Imagem: Reprodução/Redes sociais
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

04/10/2025 20h52

A segunda vítima fatal de bebida intoxicada por metanol em São Paulo é um homem de 46 anos, que foi internado após consumir vodca em um bar na Mooca, na zona leste da capital, no dia 28 de setembro.

O que aconteceu

Marcos Antônio Jorge Junior saiu com amigos no dia 28 de setembro, quando tomou vodca. No dia 29, ele esboçou os primeiros sintomas e foi internado em estado grave no Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio, no Tatuapé.

Hospital registrou a entrada de Marcos Antônio como intoxicação. Ele ficou internado por quatro dias, mas não resistiu e o óbito confirmado na quinta-feira, dia 2 de outubro.

Quando passou mal, ele teve náuseas, problemas de visão, dores no estômago e vômitos. A causa da morte foi registrada como intoxicação por metanol, insuficiência renal aguda, choque distributivo e morte encefálica. A informação foi divulgada pela Globonews e confirmada pelo UOL.

Marcos Antônio foi sepultado neste sábado. O corpo dele foi enterrado no Cemitério São Pedro, na Vila Alpina, zona leste paulista.

Essa foi a segunda morte confirmada causada por bebida adulterada com metanol em São Paulo. A outra é de um homem de 54 anos, também morador da zona leste. No total, o estado investiga outros sete óbitos suspeitos de terem sido provocados pela ingestão de bebida "batizada" com metanol. Todas as vítimas são do sexo masculino.

Casos

O Brasil continua com 11 de casos de intoxicação por metanol confirmados laboratorialmente, segundo o Ministério da Saúde. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a pasta investiga outras 116 suspeitas espalhadas por 12 estados.

Doze estados contataram o governo federal para reportar casos suspeitos até a manhã de hoje, disse o ministro. As investigações estão abertas em Pernambuco, Distrito Federal, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, São Paulo, Roraima, Minas Gerais, Espírito Santo, Piauí e Goiás. No Piauí, onde Padilha cumpriu agenda hoje, um caso é investigado na cidade de Parnaíba.

Ministério recomendou que estados comuniquem suspeitas de intoxicação por metanol. A medida foi tomada para agilizar tratamento das possíveis vítimas e para auxiliar a polícia na investigação de casos sobre origem das bebidas contaminadas.

O governo federal anunciou a compra de 2.500 tratamentos de fomepizol. A droga é considerada antídoto para intoxicações por metanol. O remédio foi comprado com uma farmacêutica do Japão um dia após o Brasil publicar um chamamento de emergência para indústrias internacionais que produzem a droga.

Valor dos tratamentos não foi divulgado pelo governo. Segundo Padilha, na última semana, agências de dez países diferentes foram acionadas e sete empresas com histórico de produção do fomepizol foram procuradas no mundo, já que o antídoto "não é um medicamento de grande circulação". Devido à emergência, não foi necessário abrir licitação para a compra.

Antídoto barra enzima. O fomepizol bloqueia a enzima que, durante a metabolização do metanol, o transforma em formaldeído e em ácido fórmico, que interfere no organismo. Ele é vendido em ampolas de 1,5 ml, que são injetadas nos pacientes, mas não faz parte da política nacional de antídotos toxicológicos do país.

Secretária da pasta disse o Brasil tem antídoto suficiente para pacientes. "O etanol dá conta do que a gente tem hoje. A gente não precisa criar pânico na população, porque o que a gente tem disponível ajuda, e muito", afirmou a secretária de Vigilância em Saúde Mariângela Batista Galvão Simão em entrevista à GloboNews.

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.

Tomar até mesmo pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

Metanol um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Segundo morto por metanol em SP tomou vodca em bar e ficou 4 dias internado

Apostas do DF e PR acertam Lotofácil e ganham R$ 1 milhão; veja números

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 32 milhões; veja números e time

Alexandre Frota perde mandato de vereador após condenação por associar Jean Wyllys a pedofilia

Ninguém acerta Quina e prêmio sobe para R$ 25 milhões; confira dezenas

Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 20 milhões; confira dezenas

+ Milionária: Prêmio acumula e vai a R$ 172 milhões; veja números e trevos

Brasil tem 195 casos notificados de intoxicação por metanol, diz Ministério da Saúde

Kim Jong Un promete novas medidas militares em resposta aos EUA

Com dois gols de Vini, Real Madrid vence Villarreal (3-1) e assume liderança provisória

Brasil tem 14 casos confirmados de ingestão de metanol