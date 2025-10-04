Russell (Mercedes) conquista pole do GP de Singapura; Bortoleto larga em 16º

O piloto britânico da Mercedes, George Russell, vai largar na pole position do Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1, no domingo, após marcar o melhor tempo na classificação neste sábado (4).

No complicado circuito de rua de Marina Bay, Russell (1min29s158) superou o holandês Max Verstappen (1min29s340), da Red Bull, que ficou em segundo.

Atrás deles estarão o atual líder do campeonato, o australiano da McLaren Oscar Piastri (1min29s524), e o outro piloto da Mercedes, o jovem italiano Andrea Kimi Antonelli (1min29s537).

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, foi eliminado no Q1 e vai largar na 16ª posição.

O britânico Lando Norris, que disputa o título mundial com seu companheiro de equipe na McLaren, largará da terceira fila, em quinto lugar (1min29s688), acompanhado de seu compatriota Lewis Hamilton, da Ferrari (1min29s688).

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari), o francês Isack Hadjar (Racing Bulls), o britânico Oliver Bearman (Haas) e o veterano espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) completam o top 10.

Como prova da proximidade que se manifestou desde o primeiro treino livre de sexta-feira, os 10 pilotos participantes do Q3 ficaram a oito décimos de segundo um do outro, todos com menos de um minuto e meio de diferença.

