Espero o retorno dos reféns em breve, diz Netanyahu após resposta do Hamas

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse hoje que espera anunciar o retorno dos reféns na Faixa de Gaza nos próximos dias. A declaração acontece no dia seguinte ao Hamas sinalizar por um acordo com os israelenses, proposto pelos EUA.

O que aconteceu

Israel está à beira de uma grande conquista, disse Netanyahu. "Ainda não é definitivo. Estamos trabalhando duro nisso. [...] Espero que, com a ajuda de Deus, nos próximos dias, mesmo durante o feriado de Sucot, possamos anunciar o retorno de todos os reféns - os vivos e os mortos - de uma só vez, com as Forças de Defesa ainda posicionadas em Gaza".

Primeiro-ministro disse que uma ação diplomática "virou a situação de cabeça para baixo". "Em vez de Israel ficar isolado, o Hamas ficará isolado".

Todos os reféns serão libertos na primeira fase, afirmou Netanyahu. Segundo ele, as Forças de Defesa israelenses serão realocadas para posições que lhes permitam continuar supervisionando a Faixa de Gaza.

Benjamin Netanyahu rebateu alegações de que o Hamas já está pronto a cerca de dois anos para libertar os reféns. "Isso é uma mentira completa. O que provocou a mudança na postura do Hamas foi unicamente a pressão militar e diplomática que exercemos."

Hamas será desarmado diplomaticamente ou não, afirma israelense. "O Hamas será desarmado e a Faixa de Gaza será desmilitarizada. Isso acontecerá diplomaticamente, de acordo com o plano de Trump, ou militarmente, por nós".

Hamas responde a plano de Trump

O Hamas divulgou uma carta ontem em que diz aceitar o acordo para entregar os reféns israelenses, incluindo os corpos dos sequestrados mortos. Comunicado afirma que "aprecia os esforços" de Trump e de outras lideranças internacionais.

Porém, o grupo pede que a Faixa de Gaza seja administrada por palestinos. "O movimento também renova seu acordo para entregar a administração da Faixa de Gaza a um corpo palestino de independentes (tecnocratas), com base no consenso nacional palestino e no apoio árabe e islâmico."

Hamas quer fazer parte das discussões sobre o futuro de Gaza. "Elas [leis e resoluções] devem ser discutidas dentro de uma estrutura nacional palestina abrangente. O Hamas fará parte dela e contribuirá com total responsabilidade."

Após a manifestação, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o Hamas está pronto para a paz. O republicano também pediu que Israel interrompa o bombardeio em Gaza.