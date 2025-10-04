Topo

Notícias

Professor da USP é detido nos EUA por atirar chumbinho próximo a sinagoga

Pedro Canário
do UOL

Do UOL, em São Paulo

04/10/2025 21h14

O advogado Carlos Portugal Gouvêa, professor de direito da USP e professor visitante da Universidade Harvard, foi detido na quarta-feira (1º) nos Estados Unidos por atirar com uma arma de chumbinho contra uma sinagoga.

O que aconteceu

Gouvêa foi detido na cidade de Brookline, no estado de Massachusetts, onde mora. Funcionários da sinagoga Beth Zion chamaram a polícia quando o viram atirando com uma arma de chumbinho em direção ao templo. As informações foram divulgadas pelo site Brookline.news neste sábado (4) e confirmadas pelo UOL.

Ele disse à polícia de Brookline que estava caçando ratos. Na delegacia, ele disse que não estava atirando contra a sinagoga, mas tentando se livrar de ratos perto de sua casa, que é vizinha ao templo. O professor foi liberado. Ele deve responder a processo. Gouvêa e sua assessoria foram procurados pelo UOL, mas não se pronunciaram até a publicação desta reportagem.

Carlos Portugal Gouvêa é professor da Faculdade de Direito da USP desde 2011. Ele é livre-docente em Direito Comercial e dá aulas de Direito Empresarial, Contratos e de Governança Corporativa. Também é doutor em direito por Harvard e já foi pesquisador visitante em Yale. As universidades têm os cursos de direito mais prestigiosos dos EUA.

Gouvêa é presidente do IDGlobal. O centro de estudos é especializado em temas socioambientais. Ele ainda integra o Fórum Nacional das Ações Coletivas, do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), e é sócio de um escritório de advocacia focado em direito empresarial e governança corporativa.

Carlos Portugal Gouvêa, professor de direito da USP e da Universidade Harvard, foi detido na quarta nos EUA por atirar com uma arma de chumbinho contra uma sinagoga.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Ministério da Saúde inicia distribuição de antídoto contra metanol a cinco Estados

Empresário Alexandre Carvalho morre após acidente doméstico

Pierpaolo Piccioli revisita o passado em sua estreia na Balenciaga

Professor da USP é detido nos EUA por atirar chumbinho próximo a sinagoga

Juíza bloqueia ordem de Trump para mobilizar Guarda Nacional em Portland

Segundo morto por metanol em SP tomou vodca em bar e ficou 4 dias internado

Apostas do DF e PR acertam Lotofácil e ganham R$ 1 milhão; veja números

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 32 milhões; veja números e time

Alexandre Frota perde mandato de vereador após condenação por associar Jean Wyllys a pedofilia

Ninguém acerta Quina e prêmio sobe para R$ 25 milhões; confira dezenas

Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 20 milhões; confira dezenas