Professor da USP é detido nos EUA por atirar chumbinho próximo a sinagoga

O advogado Carlos Portugal Gouvêa, professor de direito da USP e professor visitante da Universidade Harvard, foi detido na quarta-feira (1º) nos Estados Unidos por atirar com uma arma de chumbinho contra uma sinagoga.

O que aconteceu

Gouvêa foi detido na cidade de Brookline, no estado de Massachusetts, onde mora. Funcionários da sinagoga Beth Zion chamaram a polícia quando o viram atirando com uma arma de chumbinho em direção ao templo. As informações foram divulgadas pelo site Brookline.news neste sábado (4) e confirmadas pelo UOL.

Ele disse à polícia de Brookline que estava caçando ratos. Na delegacia, ele disse que não estava atirando contra a sinagoga, mas tentando se livrar de ratos perto de sua casa, que é vizinha ao templo. O professor foi liberado. Ele deve responder a processo. Gouvêa e sua assessoria foram procurados pelo UOL, mas não se pronunciaram até a publicação desta reportagem.

Carlos Portugal Gouvêa é professor da Faculdade de Direito da USP desde 2011. Ele é livre-docente em Direito Comercial e dá aulas de Direito Empresarial, Contratos e de Governança Corporativa. Também é doutor em direito por Harvard e já foi pesquisador visitante em Yale. As universidades têm os cursos de direito mais prestigiosos dos EUA.

Gouvêa é presidente do IDGlobal. O centro de estudos é especializado em temas socioambientais. Ele ainda integra o Fórum Nacional das Ações Coletivas, do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), e é sócio de um escritório de advocacia focado em direito empresarial e governança corporativa.

