Primeiro-ministro francês planeja novo imposto sobre riqueza, diz jornal

PARIS (Reuters) - O primeiro-ministro francês, Sebastien Lecornu, planeja um imposto voltado para pessoas físicas com renda anual superior a 250.000 euros para tentar obter o apoio da oposição socialista para o orçamento estadual de 2026 de seu governo, informou o jornal financeiro Les Echos no sábado.

O Les Echos informou que Lecornu planeja duas medidas, cada uma voltada para os contribuintes que declaram mais de 250.000 euros (R$1,6 milhão) em renda - ou 500.000 euros para um casal - para arrecadar mais 3 bilhões de euros em receita fiscal no próximo ano.

A primeira medida seria renovar um imposto único introduzido pelo antecessor François Bayrou no ano passado, com o objetivo de garantir que todas as famílias com renda elevada paguem pelo menos 20% de sua renda em impostos.

O governo minoritário também quer reprimir o uso de holdings por parte dos super-ricos como um cofrinho, disse, como parte de uma iniciativa contra a otimização de impostos.

O Les Echos disse que o Ministério das Finanças identificou cerca de 30.000 estruturas financeiras que se enquadrariam no escopo da medida, principalmente para receber dividendos, mas nunca redistribuí-los, de modo que o imposto sobre dividendos possa ser evitado.

Espera-se que a medida da holding renda pouco mais de 1 bilhão de euros em 2026, disse o jornal, acrescentando que - juntamente com outras medidas - a contribuição adicional total esperada das pessoas físicas mais ricas seria entre 4 bilhões e 4,5 bilhões de euros.

O Ministério das Finanças não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Lecornu se tornou, no mês passado, o quinto primeiro-ministro do presidente Emmanuel Macron em dois anos, depois que o parlamento destituiu Bayrou por causa de seus planos para uma redução orçamentária de 44 bilhões de euros no próximo ano.

Sem dar muitos detalhes, Lecornu delineou na sexta-feira um imposto sobre a riqueza entre as propostas destinadas a ganhar o apoio da esquerda para o orçamento de 2026, que os socialistas chamaram de "insuficiente", sem fechar a porta para novas negociações.

Com o parlamento dividido em três blocos, nenhum dos quais tem maioria, Lecornu depende dos partidos rivais para aprovar a legislação - e para sua própria sobrevivência como primeiro-ministro.

Os socialistas querem um imposto sobre a riqueza de 2% no orçamento de 2026 como preço pelo seu apoio, fazendo com que a sobrevivência política de Lecornu dependa de uma medida que tenha forte apoio público, mas que afaste os conservadores.

"Se (Lecornu) estiver preparado para seguir uma política que ... caminhe na direção de uma maior justiça fiscal, não votaremos (contra seu governo)", disse Raphael Glucksmann, um importante membro do Partido Socialista, à televisão BFM.

(Reportagem de Geert De Clercq)