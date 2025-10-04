Pedido de Bolsonaro para deixar domiciliar segue sem resposta; lei permite?

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes ainda não respondeu ao pedido de revogação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL). No pedido protocolado em 24 de setembro, a defesa disse que, como Bolsonaro não foi denunciado no inquérito atual, não há motivo para manter as cautelares contra o ex-presidente.

O que aconteceu

Antes de decidir, Moraes deve ouvir a manifestação da PGR. O ministro tem dez dias para encaminhar o pedido à Procuradoria-Geral da República. Até a manhã de hoje, o décimo dia, ele ainda não havia encaminhado.

Depois da manifestação da PGR, Moraes terá dez dias para decidir sobre o pedido. O prazo está previsto no Código de Processo Penal e no Regimento Interno do STF, mas há exceções se o magistrado tiver acúmulo de serviço.

Especialistas explicam que esse prazo não costuma ser cumprido na prática. "Esses prazos são considerados 'impróprios', ou seja, não há sanção ou prejuízo se forem descumpridos, especialmente diante do acúmulo de serviço", diz Helena Lobo da Costa, professora de direito penal na USP.

A Lei Orgânica da Magistratura Nacional prevê que é dever do juiz cumprir os prazos. Leonardo Quintiliano, doutor em direito constitucional pela USP, diz que a demora injustificada pode gerar penas de advertência ou censura para juízes.

"Não me parece que esse prazo seja excessivo", diz Helena Lobo. "Apesar de Bolsonaro não ter sido incluído na denúncia, não significa que as investigações se encerraram", completa.

Especialista pondera que prazo está "um pouco demorado", considerando que o caso envolve Bolsonaro. "Está demorado considerando a relevância do caso e do investigado. Porque, na vida real, está dentro do prazo", afirma Davi Tangerino, professor de direito penal da Uerj (Universidade Estadual do Rio de Janeiro).

A defesa de Bolsonaro pediu a revogação da prisão domiciliar em 24 de setembro. A medida foi imposta por Moraes no âmbito do inquérito 4995, que investiga a articulação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras.

Bolsonaro não foi incluído na denúncia da PGR. O órgão denunciou Eduardo e o empresário Paulo Figueiredo por coação no curso do processo, obstrução e ataque à soberania nacional. "Com o oferecimento de denúncia, na qual o presidente Bolsonaro não foi acusado, esvazia-se a necessidade de quaisquer medidas cautelares, já que não há ação penal", diz a defesa no pedido para revogar a domiciliar.

O criminalista Pedro Bueno de Andrade avalia que a prisão deveria ser revogada. "A prisão domiciliar de Bolsonaro, que tem natureza de prisão preventiva, deve ser revogada diante da ausência de um dos pressupostos para a decretação e manutenção da medida, ou seja, indícios de autoria delitiva", disse o advogado ao UOL.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto por descumprir medidas cautelares. Para o ministro, a divulgação de imagens do ex-presidente com tornozeleira eletrônica e a aparição pelo celular em manifestações afrontaram a decisão do STF.

A PF citou risco de fuga. A investigação encontrou um arquivo no celular do ex-presidente com pedido de asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei. Em 26 de agosto, o Moraes determinou monitoramento policial na casa de Bolsonaro, após pedido da PF.