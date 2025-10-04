Topo

Populista vence eleições ao Parlamento na República Tcheca

04/10/2025 18h19

Populista vence eleições ao Parlamento na República Tcheca - O bilionário e ultradireitista Andrej Babis, que se diz "trumpista" e já foi premiê do país, recebeu 34,6% dos votos. Crítico da Ucrânia e ícone anti-imigração, ele precisará de parceiros para governar.Num resultado que deve impulsionar uma agenda populista, anti-imigração e anti-Ucrânia na União Europeia, o ex-premiê Andrej Babis venceu as eleições parlamentares na República Tcheca Andrej Babis. O partido dele, o ANO, teve 34,6% dos votos, segundo resultado preliminar anunciado neste sábado (04/10).

O resultado não garante ao ANO maioria no Parlamento para governar, mas Babis – que negou que seu governo será ruim para a UE e a Otan – já anunciou que pretende conduzir um governo de minoria mesmo assim.

"Queremos salvar a Europa", disse Babis a repórteres. "E somos claramente pró-europeus e pró-Otan."

O ANO deve substituir o atual governo de centro-direita chefiado pelo primeiro-ministro Petr Fiala, e ficar com 80 das 200 cadeiras na câmara baixa do Parlamento.

Caso Babis de fato consiga assumir o governo, a República Tcheca será mais um país da UE, ao lado de Hungria e Eslováquia, a seguir uma agenda mais favorável à Rússia: fim do apoio militar à Ucrânia, continuidade da importação de combustíveis fósseis russos e contra as sanções do bloco a Moscou.

Quem é Andrej Babis

Babis, que liderou um gabinete de governo de centro-esquerda de 2017 a 2021, já foi um entusiasta do euro antes de se tornar um admirador do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O ex-premiê, que também tem entre seus aliados o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, é um dos articuladores por trás da aliança de ultradireita Patriotas pela Europa, no Parlamento Europeu, que desafia políticas amplamente apoiadas dentro do bloco, como a descarbonização da economia.

E embora Babis tenha rejeitado propostas de referendo pela saída da República Tcheca da Otan e da UE, ele prometeu acabar com o apoio militar do país à Ucrânia.

Centrais para a campanha do partido de Babis foram as promessas de alavancar a economia do país, elevar salários e aposentadorias e cortar impostos – a um custo de bilhões de euros e do fim das políticas de austeridade. O discurso foi bem recebido por uma parcela do eleitorado em um contexto de inflação e achatamento de salários.

Babis, no entanto, precisa superar alguns obstáculos para se tornar primeiro-ministro, incluindo leis de conflito de interesse por ser proprietário de um império químico e alimentício, além de acusações de fraude de longa data relacionadas à obtenção de um subsídio da UE há mais de 15 anos — acusações que ele nega.

O presidente tcheco, Petr Pavel, que nomeará o próximo primeiro-ministro, deve começar a conversar com os partidos no Parlamento neste domingo.

Já Babis disse que conversará com duas siglas menores: os antiambientalistas do Motorists (6,8%) e o ultradireitista Liberdade e Democracia Direta (SPD, 7,8%), que tem uma agenda anti-UE e anti-Otan.

ra (Reuters, AFP)

