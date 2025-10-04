Populista Babis vence eleições tchecas e diz que vai buscar apoio da extrema direita

Por Jason Hovet e Jan Lopatka

PRAGA (Reuters) - O partido ANO, do bilionário Andrej Babis, obteve a vitória nas eleições parlamentares da República Tcheca no sábado, aumentando a perspectiva de um governo que impulsione o campo populista e anti-imigração da Europa e reduza o apoio à Ucrânia.

Babis, entusiasmado, disse a seus apoiadores que o ANO buscará um gabinete de partido único, mas conversará com dois pequenos partidos - incluindo o SPD, de extrema direita - para obter apoio, já que seu partido não terá maioria absoluta.

Ele novamente rejeitou as acusações de que sua vitória tornaria a nação da Europa Central um parceiro menos confiável da União Europeia e da OTAN.

"Queremos salvar a Europa... e somos claramente pró-europeus e pró-OTAN", disse Babis aos repórteres.

Com quase todos os resultados apurados, o ANO estava pronto para substituir o atual gabinete de centro-direita liderado pelo primeiro-ministro Petr Fiala. Fiala parabenizou Babis e admitiu a derrota.

Durante a campanha, o ANO prometeu um crescimento mais rápido, salários e pensões mais altos, além de impostos mais baixos e descontos em impostos para estudantes e famílias jovens.

Essas promessas - que custarão bilhões de euros, acabarão com a austeridade e testarão a mentalidade frugal do país - repercutiram entre muitos tchecos que viram suas rendas reais despencarem nos últimos anos, enquanto o país enfrentava a inflação crescente.

Babis, no entanto, precisa superar alguns obstáculos para se tornar primeiro-ministro, incluindo leis de conflito de interesses como proprietário de um império de produtos químicos e alimentos e acusações de fraude de longa data relacionadas ao recebimento de um subsídio da UE há mais de 15 anos - acusações que ele nega.

Com 99% dos distritos eleitorais apurados, o ANO liderava com 34,7% e o partido Spolu aparecia em segundo lugar, com 23,2% dos votos, informou o Escritório de Estatísticas.

O presidente Petr Pavel, que indicará o próximo primeiro-ministro, deverá iniciar as conversações com os líderes dos partidos no domingo.

O ANO foi considerado vencedor em cerca de 80 assentos na câmara baixa de 200 assentos, de acordo com as projeções de resultados, e, portanto, precisará encontrar um apoio mais amplo.

Babis disse que conversaria com o Motorists, que se opõem às políticas verdes da UE, e com o SPD, que é contra a UE e a OTAN. O líder do Motorists, Petr Macinka, disse que estava aberto a conversas com o ANO, assim como o SPD.

'REPÚBLICA TCHECA FORTE'

"Fomos para a eleição com o objetivo de acabar com o governo de Petr Fiala e o apoio até mesmo a um gabinete minoritário de ANO é importante para nós e cumpriria a meta que tínhamos para esta eleição", disse o vice-presidente do SPD, Radim Fiala, na televisão.

De modo geral, os partidos pró-russos se saíram pior do que o esperado nos resultados parciais, com o SPD a 7,8% e o Stacilo!, de extrema esquerda, criado em torno do Partido Comunista, abaixo do limite de 5% para entrar no parlamento.

Babis, que liderou um gabinete de centro-esquerda entre 2017 e 2021, já quis aderir ao euro, mas desde então se tornou um eurocético e um apoiador do presidente dos EUA, Donald Trump, distribuindo bonés de beisebol "República Tcheca Forte" inspirados no slogan MAGA de Trump.

Aliado do líder húngaro Viktor Orban, Babis se uniu a vários partidos de extrema direita no grupo Patriots for Europe no Parlamento Europeu para desafiar a direção principal das políticas europeias, incluindo a descarbonização.

Ele rejeitou os pedidos do SPD para realizar um referendo sobre a saída da UE e da OTAN, mas disse que acabaria com a "iniciativa tcheca" que comprou milhões de cartuchos de artilharia de todo o mundo para a Ucrânia com financiamento de doadores ocidentais.

O ANO quer que a OTAN e a UE lidem com a ajuda para a Ucrânia e se absteve em algumas votações do Parlamento Europeu, apoiando Kiev e sua proposta de adesão à UE, à qual Babis se opôs no passado.

(Reportagem de Jan Lopatka, Radovan Stoklasa, Jason Hovet e Michael Kahn)