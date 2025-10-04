Policiais descobrem laboratório de falsificação de bebidas no DF

Policiais militares no Distrito Federal (DF) realizaram uma batida em um laboratório clandestino usado para falsificação de bebidas, na região do Sobradinho dos Melos, na noite dessa sexta-feira (3). A equipe apreendeu diversas caixas de garrafas vazias, caixas com rótulos de bebidas alcoólicas, tampas, maquinário e produtos químicos para a falsificação de bebidas.

Segundo a PMDF, o local tinha capacidade para realizar várias etapas do processo de falsificação, como produção, envase, rotulagem e embalagem.

A ocorrência teve início durante a Operação 5º Mandamento, em que agentes da Vigilância Sanitária fiscalizavam os bares do Paranoá e Itapoã, duas regiões administrativas na região nordeste do DF. Segundo a PMDF, em uma dessas distribuidoras fiscalizadas, a nota fiscal da mercadoria indicava o endereço da chácara onde o laboratório improvisado estava instalado.

Um caseiro que estava no laboratório foi conduzido para a 6ª Delegacia de Polícia (DP). Ele revelou que o proprietário do imóvel está no Ceará. A ocorrência fechou como crime contra as relações de consumo.

Até o momento, em 12 estados do país, são 116 casos suspeitos de intoxicação por metanol após ingestão de bebidas alcóolicas adulteradas, com 11 detecções laboratoriais confirmadas, totalizando 127 casos. Ao menos cinco pessoas morreram em decorrência de complicações.

As intoxicações, que têm tido crescimento atípico nas últimas semanas, vêm mobilizando autoridades de saúde e forças de segurança.