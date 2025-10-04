Polícia britânica interroga seis suspeitos após ataque a uma sinagoga

Topo

Seis pessoas detidas após um ataque a uma sinagoga que deixou dois mortos em Manchester, norte da Inglaterra, continuavam sob custódia policial neste sábado(4). 

Jihad Al Shamie, um britânico de origem síria de 35 anos, foi morto pela polícia na quinta-feira após atropelar fiéis que estavam em frente a uma sinagoga e esfaquear vários deles. 

Duas pessoas morreram e outras três ficaram gravemente feridas no ataque de quinta-feira, ocorrido durante o Yom Kipur, o dia mais sagrado do calendário judaico. 

Uma das vítimas fatais foi atingida por uma bala das forças de segurança que intervieram para neutralizar o agressor, informou a polícia na sexta-feira. 

Seis pessoas - três homens e três mulheres - foram presas por este ataque, que gerou preocupação na comunidade judaica britânica. 

A polícia indicou que estava patrulhando locais de culto por toda a cidade "com um enfoque particular em proporcionar uma presença altamente visível dentro de nossas comunidades judaicas". 

Este ataque é um dos piores atentados antissemitas ocorridos na Europa desde o de 7 de outubro de 2023, no sul de Israel, pelo grupo islamista palestino Hamas, que desencadeou a atual guerra em Gaza. 

Esse conflito inflamou os ânimos no Reino Unido, com frequentes manifestações pró-palestinas criticadas por alguns por supostamente fomentar o antissemitismo.

