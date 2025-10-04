Topo

Pierpaolo Piccioli revisita o passado em sua estreia na Balenciaga

04/10/2025 21h36

O italiano Pierpaolo Piccioli estreou na noite deste sábado na Balenciaga, em Paris, com uma coleção que revisita não apenas o legado do seu fundador, mas também o do designer Demna, cujo estilo iconoclasta representou a identidade da marca na última década.

Piccioli, 58, sucedeu esse georgiano provocador, responsável por uma era próspera, mas também por momentos polêmicos durante a década em que esteve no comando da marca, fundada em 1917, pelo espanhol Cristóbal Balenciaga.

Diante do desafio de assumir a direção artística de uma marca com tanta história, controlada atualmente pelo grupo Kering, Piccioli não hesitou em abraçar esse legado. "Quero aceitar o passado. Não quero negar o que existiu antes de mim", disse após o desfile, que contou com a presença de estrelas como as atrizes americanas Anne Hathaway e Meghan Markle.

"Quando você assume a direção de uma nova casa, acho que precisa estar consciente de que está entrando em uma continuação, ao lado daqueles que estavam ali antes de nós", completou o estilista.

- Sensibilidade -

Com cortes estruturados, Piccioli propôs tops de couro ultracurtos, combinados com saias volumosas e pantalonas. Também mostrou túnicas assimétricas e vestidos de linhas retas, com acabamentos em plumas. O desfile incluiu peças de streetwear, no estilo Demna.

Questionado sobre o legado do seu antecessor, Piccioli disse que seria "estúpido e desrespeitoso" ignorar os estilistas que colaboraram com a casa antes dele. "Queria trabalhar, mesmo com o arquétipo de Demna, com a minha própria sensibilidade, que, certamente, é diferente."

- Vivienne Westwood -

Hoje também foi o dia da marca britânica Vivienne Westwood. Desta vez, a inspiração veio das cortinas antigas, explicou o estilista austríaco Andreas Kronthaler, que apresentou uma coleção colorida, com vestidos drapeados e corpetes em estilo barroco.

A supermodelo Heidi Klum encerrou o desfile exibindo um corpete branco adornado com pedraria, acompanhado de uma capa longa. O estilista a homenageou com um buquê de girassóis tão grande que ela não pôde segurar, sob o aplauso de celebridades como o rapper americano Ice Spice, a cantora americana Demi Lovato e a socialite Paris Hilton.

