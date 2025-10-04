Topo

Número de mortos em escola que desabou na Indonésia sobe a 37

04/10/2025 22h27

O balanço de mortos pelo colapso de uma escola na ilha de Java, na Indonésia, subiu para 37 neste domingo(5), quando os socorristas recuperaram outros corpos soterrados sob os escombros, informou a Agência Nacional de Busca e Resgate. 

"Na manhã deste domingo, o número de vítimas recuperadas era de 141 pessoas. Destas, 104 estavam vivas e 37 estavam mortas", indicou em nota o diretor de operações Yudhi Bramantyo. 

Ele acrescentou que 26 pessoas continuam desaparecidas após o colapso da escola islâmica na segunda-feira quando as pessoas se reuniam para as orações vespertinas. 

Nanang Sigit, chefe local da agência, confirmou o saldo de 37 mortos. 

Investigadores tentam determinar a causa do desabamento, embora os primeiros indícios apontem para deficiências na construção do edifício de vários andares.

