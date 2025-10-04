Topo

Notícias

Netanyahu diz que negociadores de Israel para Gaza estão a caminho do Egito

04/10/2025 15h53

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse, neste sábado (4), que deu instruções aos negociadores para viajar ao Egito e manter diálogos sobre um acordo para Gaza.

"Dei instruções à equipe de negociação para que vá ao Egito concluir os detalhes técnicos. A intenção é limitar as negociações a uns poucos dias", afirmou Netanyahu em uma declaração televisionada, sem detalhar quando aconteceriam estes diálogos.

Seu anúncio ocorreu depois que um funcionário da Casa Branca disse que dois enviados do presidente americano, Donald Trump, se dirigiam ao Egito para tratar da libertação dos reféns.

dms-jd/dcp/pc/eg/mvv

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Dezenas de mortos em Gaza, apesar do apelo de Trump para que Israel interrompa os bombardeios

Netanyahu promete desarmar o Hamas, mediante o plano de Trump ou pela via militar

Netanyahu diz que negociadores de Israel para Gaza estão a caminho do Egito

Egito reabre uma das maiores tumbas do Vale dos Reis

Greta Thunberg foi maltratada em Israel, dizem ativistas da flotilha na chegada à Turquia

Bilionário fã de Trump, Andrej Babis supera coalizão governista em eleições na República Tcheca

Uma criança e um adolescente morrem em tiroteio no Texas

Egito reabre tumba restaurada do faraó Amenhotep III em Luxor

Espero o retorno dos reféns em breve, diz Netanyahu após resposta do Hamas

Netanyahu diz que negociadores israelenses para Gaza já estão a caminho do Egito

Netanyahu espera retorno de todos os reféns retidos em Gaza 'nos próximos dias'