O que é o 'muro antidrones', plano de líderes da UE contra ataques russos

Após a incursão de múltiplos drones russos no espaço aéreo europeu nas últimas semanas, os chefes de Estado e de governo da UE (União Europeia) se reuniram na Dinamarca para discutir a instalação de um "muro antidrones" para proteger seus territórios.

Como ele deve funcionar

As autoridades buscam formas de modernização das defesas europeias. Entre as possibilidades de proteção do território contra as aeronaves não tripuladas, estão a implantação de radares, sensores acústicos, bloqueadores de sinal, interceptadores e artilharia tradicional.

A iniciativa do "muro antidrones" não diz respeito a um muro físico, mas sim a uma rede em camadas de sistemas de detecção, interceptação, falsificação ou interrupção de sinais eletrônicos. A tecnologia deste tipo de aeronave desafia eventuais medidas de proteção —drones com fibra óptica, por exemplo, impedem qualquer bloqueio de frequência. As tecnologias do "muro" levariam em conta as capacidades antidrones de cada membro da UE.

Inicialmente, seriam implantados mais sensores, tanto terrestres quanto via satélite, ao longo da fronteira que a União Europeia compartilha com a Rússia. Desta forma, os países conseguiriam identificar e rastrear potenciais incursões de drones com mais eficácia.

Na prática, o muro protegeria todo o território europeu, e não somente os países que fazem parte desta parte da fronteira. "Quando falamos do muro antidrone, estamos falando de toda a Europa, não apenas de um país", disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na cúpula da UE.

A Ucrânia, especialista nessa área, adotou um sistema de sensores acústicos no início da guerra contra o país de Vladimir Putin, em fevereiro de 2022. Segundo Zelensky, o país estabeleceu uma indústria de drones e sistemas antidrone "única" na Europa e participará do desenvolvimento do muro.

A expertise dos profissionais ucranianos e as tecnologias ucranianas devem se tornar uma parte importante da iniciativa da UE para o muro de drones. Neste momento, um forte grupo de militares ucranianos está na Dinamarca, auxiliando os colegas dinamarqueses Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, em reunião com líderes da UE

O projeto custaria "vários bilhões de euros" segundo Andrius Kubilius, Comissário Europeu da Defesa. Para a implementação, os líderes do bloco discutem a distribuição do SAFE (Security Action for Europe, ou Ação de Segurança para a Europa), um pacote de 150 bilhões de euros (mais de R$ 937 bilhões, conforme cotação atual) em empréstimos a juros baixos.

A implantação do muro levaria pelo menos um ano, e as capacidades de interceptação seriam implementadas posteriormente. Com a rápida evolução na tecnologia de drones, os sistemas atualmente considerados como opção antidrones correm o risco de se tornarem obsoletos até que o muro passe a funcionar.

O muro "antidrones" pode representar um importante avanço para a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). "Anteriormente, a defesa aérea da Otan era direcionada contra ameaças aéreas de movimento rápido —mísseis de aeronaves, mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, hipersônicos, mas não especificamente contra drones", disse Rafael Loss, pesquisador de políticas no Conselho Europeu de Relações Exteriores, à rede norte-americana CNN. "Isso está mudando lentamente como resultado do que vemos na Ucrânia", afirmou.

Entenda 'crise dos drones'

O muro é uma estratégia na chamada "crise dos drones", que vem causando tensão na Europa. Em setembro, a Polônia afirmou que 19 objetos entraram em seu espaço aéreo durante um grande ataque aéreo russo à Ucrânia, e que abateu aqueles que representavam uma ameaça. Para abater três dos drones que entraram no espaço aéreo polonês, a Otan precisou utilizar mísseis sofisticados e caros.

Aeronaves russas não tripuladas foram identificadas na Dinamarca, onde o aeroporto da capital Copenhague foi fechado temporariamente. O governo dinamarquês classificou os episódios como "um ataque híbrido". Segundo as autoridades, os padrões de voo e o tipo de equipamento indicam uma operação profissional e coordenada. Drones foram vistos também na Romênia e, na Estônia, três aviões de combate foram flagrados.

O governo russo nega as acusações. O presidente Vladimir Putin afirmou que está monitorando de perto "a crescente militarização da Europa", e prometeu uma "resposta às ameaças", à medida que os países europeus aumentam os investimentos militares. Ele esclareceu, entretanto, que não tem a intenção de atacar os países-membros da Otan.

A sugestão da elaboração de um muro contra estas aeronaves foi apresentada por Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. O tema deve voltar à pauta na próxima cúpula europeia, prevista para o final de outubro.

*Com informações da RFI