Empresário Alexandre Carvalho morre após acidente doméstico

O empresário Alexandre Carvalho, diretor do Grupo Urca Energia, morreu ontem no Rio após sofrer um acidente doméstico.

O que aconteceu

Alexandre morreu após ficar internado por uma semana no Hospital Copa Star. Ele era companheiro da atriz Isabelle Nassar, que atuou na novela "Travessia", da TV Globo. "Eu nunca vou conseguir te agradecer pelo que você fez por mim. Pela Maria. Pela nossa filha. Você me deu uma base. Uma família. Uma vida. Você é meu porto seguro", diz um trecho do texto compartilhado por Isabelle no Instagram.

Empresário caiu em casa e bateu a cabeça, segundo o senador Ciro Nogueira (PP-PI). "Hoje faleceu, e isso me faz perceber a fragilidade da vida e quanto a finitude está próxima de nós, porque o Alexandre, um amigo muito especial, mais jovem que eu, partiu de modo inesperado e repentino. Siga em paz, meu amigo!", escreveu o parlamentar nas redes sociais.

Personalidades se solidarizaram com Isabelle. "Como estudamos na filosofia antiga, tudo é e está como uma imensa fotografia, sem começo e sem fim. Muita força e toda luz para vocês", escreveu a atriz Tainá Mu?ller. "Isabellle, querida, meus sentimentos. Há pouco tempo estávamos juntos! Sem acreditar. Muita força para você", publicou a humorista Ingrid Guimarães.

Detalhes sobre as circunstâncias da morte não foram divulgados pela família. "[O hospital]se solidariza com a família e amigos neste momento de dor. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes", diz o comunicado do Copa Star.

Alexandre atuava na Urca Energia com relacionamento comercial estratégico. Ele também era acionista e presidente do Conselho de Administração da Sociedade Comercial C.Santos, concessionária com sede em Portugal, representante oficial da Mercedes-Benz.