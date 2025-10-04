Topo

Notícias

Ministério da Saúde inicia distribuição de antídoto contra metanol a cinco Estados

04/10/2025 22h03

O Ministério da Saúde informou na noite deste sábado, 4, que iniciou a distribuição de etanol farmacêutico, antídoto utilizado no tratamento de intoxicações por metanol, aos cinco Estados que formalizaram pedido de reforço de estoque.

Foram enviadas 580 ampolas: 240 para Pernambuco, 100 para o Paraná, 90 para a Bahia, 90 para o Distrito Federal e 60 para Mato Grosso do Sul.

"As entregas estão sendo realizadas de forma articulada com as secretarias estaduais de saúde. As unidades distribuídas fazem parte das 4,3 mil ampolas entregues aos estoques dos SUS pelos hospitais universitários federais, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh)", diz o Ministério da Saúde em nota.

Mais cedo, o ministro da pasta, Alexandre Padilha, informou que foram adquiridas 12 mil ampolas de etanol farmacêutico pelo governo, que serão distribuídas para os Centros de Referência de Toxicologia espalhados pelo País.

Padilha também informou que o governo adquiriu 2.500 tratamentos de fomepizol, outro antídoto para o metanol, por meio da Organização Pan-Americana de Saúde. Segundo ele, os medicamentos chegarão ao longo da próxima semana.

Segundo balanço divulgado neste sábado, o número de notificações de intoxicação por metanol subiu para 195. Do total, 14 casos foram confirmados, e 181 estão sob investigação.

O Estado de São Paulo continua liderando a estatística, com 162 casos. Destes, 14 são confirmados e 148 ainda estão sob investigação.

Na tarde deste sábado, a Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou a segunda morte por intoxicação com metanol no Estado, um homem de 46 anos.

