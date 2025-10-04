Erro ou ação proposital? O que criminosos ganhariam com metanol em bebidas?

O metanol pode surgir em bebidas alcoólicas por erro no processo de produção ou por adulteração proposital, explica Thiago Carita Correra, doutor em química e professor do Departamento de Química Fundamental do Instituto de Química da USP.

Como o metanol aparece nas bebidas?

Nas fábricas, pode se formar uma pequena quantidade de metanol. Correra diz que fabricações de bebidas como cerveja e vinho também têm potencial de formar metanol, mas a quantidade é tão baixa que não apresenta qualquer risco para o organismo humano. O metanol é um álcool semelhante ao etanol, mas altamente tóxico, capaz de causar cegueira e até a morte quando metabolizado no corpo humano.

Materiais como cevada e trigo geram menos metanol. Frutas com mais pectina, como uvas e maçãs, utilizadas em vinhos, podem produzir um pouco mais, mas ainda em níveis baixos.

Thiago Carita Correra

Destilados tendem a ser mais perigosos se manipulados de forma incorreta. "Tanto o metanol quanto o etanol são concentrados no início da destilação, porque são substâncias mais voláteis. E, quando esse processo começa, tudo o que é mais volátil, como o metanol, tende a ser concentrado. Por isso, essa primeira parte, chamada de 'cabeça de destilação', deve ser descartada. Se não houver esse descarte, o metanol pode acabar permanecendo na bebida."

Para Correra, não é plausível a hipótese de um acidente na fabricação de bebidas alcoólicas em ambientes controlados (como as fábricas com autorização para produção). Ele considera o processo de destilação nesses ambientes totalmente seguro.

Ele aponta dois cenários possíveis:

Erro de processo em produções clandestinas ou sem controle: destilação mal conduzida ou descarte inadequado podem deixar metanol na bebida;

destilação mal conduzida ou descarte inadequado podem deixar metanol na bebida; Adulteração posterior e criminosa: adição proposital de metanol para fraudar o produto.

Em relação à segunda hipótese (de adulteração criminosa), o especialista não vê ganhos financeiros para supostos criminosos que tenham feito isso. O químico explica que a substância não é capaz de alterar aroma e nem sabor das bebidas onde se concentra. Além disso, é um produto controlado pela Polícia Federal, ou seja, sua obtenção não é facilitada.

O metanol é uma substância cara, então não faz sentido alguém utilizá-lo de forma intencional para fraudar uma bebida.

Thiago Carita Correra

O que dizem as autoridades

A Polícia Federal não descarta nenhuma hipótese sobre origem da contaminação. "Estamos buscando elementos e ainda é muito cedo para concluir algo, mas deixamos claro que a Polícia Federal tem empregado esforços para conseguir elucidar esse caso o mais rápido possível", afirmou durante coletiva de imprensa o superintendente regional da PF em São Paulo, Rodrigo Luis Sanfurgo.

Apuração sobre os casos foi instaurada na terça-feira. "A investigação dirá se tem conexões com o crime organizado", afirmou o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. Segundo a PF, ainda não se sabe se as bebidas podem ter vindo de adulteração importada. A Associação Brasileira do Combate à Falsificação levantou suspeita de envolvimento do PCC. A entidade divulgou uma nota dizendo que o metanol utilizado para adulterar bebidas alcoólicas pode ser o mesmo importado ilegalmente pela facção para batizar combustíveis. O esquema foi revelado recentemente nas Operações Carbono Oculto e Cadeia de Carbono, da PF.

A Polícia Civil de São Paulo também investiga a hipótese de que criminosos que integram quadrilhas que vendem bebidas falsas podem ter usado o metanol para limpar as garrafas —os resíduos dentro dos vidros teriam causado a contaminação. A informação sobre essa linha de investigação é da coluna da Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo.

Ontem, a PF realizou uma nova etapa de fiscalizações em indústrias de bebidas em cidades de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Ações da PF ocorreram em fábricas da região de Campinas (SP), Chapecó (SC), Joinville (SC) e Poços de Caldas (MG).

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recomendou evitar ingerir produto destilado de origem incerta. "Sobretudo os incolores, que você não tenha absoluta certeza da origem. Não estamos falando de um produto essencial para a vida das pessoas", disse.