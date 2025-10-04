No copo da feijoada de sábado em SP, só cerveja: 'Caipirinha? Nem pensar!'

A tradicional feijoada de sábado em São Paulo foi impactada pela repercussão dos casos de intoxicação por metanol. A caipirinha, par perfeito do prato, perdeu espaço nas mesas de almoço na Vila Madalena (zona oeste paulistana), bairro famoso pelos bares e restaurantes.

O que aconteceu

Nos copos, só cerveja. A reportagem do UOL percorreu 12 estabelecimentos da Vila Madalena, região conhecida pela feijoada com samba aos sábados, entre 12h e 14h30. Drinks com destilados eram raríssimos nas mesas.

"Minha caipirinha está fazendo falta", diz a coordenadora de trading Thaís Kallile, 41, enquanto corta o lombo da feijoada no prato. "Mas hoje, nem-pen-sar", afirma. A opção foi cerveja, e seguiria assim tarde adentro durante a comemoração do aniversário de Thaís em um bar do bairro.

Bar da Vila Madalena, em São Paulo: feijoadas de sábado sem caipirinha Imagem: Camila Brandalise/UOL

"Deveria ter trazido minha própria garrafa de cachaça", diz Isabel de Souza, 66, aposentada, mãe de Thaís. O tom de brincadeira também carrega receio. "Tenho muito medo, queria meu drink. Venho aqui todo sábado e bebo sempre, mas hoje não corro esse risco", afirma a aniversariante.

"Meu filho me mandou uma mensagem quando disse que vinha para cá: 'Mãe, não vai beber destilado'", conta uma consumidora que não quis ser identificada. "Nem pensar, nem se der vontade e nem sabendo a procedência."

Garçons têm tranquilizado clientes dizendo que podem mostrar a documentação de compra das bebidas. "Queria beber uma caipirinha de caju com vodca. Comentei com o garçom que não pediria por medo, e ele disse que poderia mostrar a procedência da compra", conta uma consumidora que também preferiu o anonimato. "Aí decidi provar."

"É caipirinha com consciência", afirma o comerciante Marciano Pavesi, 54, marido dela, enquanto degusta o drink ao lado da mulher. O casal é de Brusque (SC) e diz ter planejado a viagem há 30 dias. "Estamos nos prevenindo, indo a lugares mais tradicionais. Não queremos deixar de aproveitar a cidade."

Em outra das raras mesas com caipirinha, três amigos bebem o drink, e o quarto, um chope. "Quero voltar para casa vivo", diz o jornalista Túlio Calegari, 33, também em um misto de humor com tensão. "Não tenho coragem. Vai que acontece alguma coisa?", questiona.

"Pedi ao garçom que desse um gole antes", brinca a administradora Gabriele Braga, 32, enquanto levanta seu copo. "Não vou negar que estou bebendo com medo, mas confio na procedência."

Túlio Calegaria, à esq., não acompanhou os amigos na caipirinha: "Não tenho coragem, vai que acontece alguma coisa?" Imagem: Camila Brandalise/UOL

A garçonete de um dos bares do bairro afirma que os pedidos de destilados caíram drasticamente. "Até os clientes que sempre vejo com drink me olham e dizem: 'Hoje não posso pedir o de sempre'."

Uma hostess de outro estabelecimento acredita que o perfil dos pedidos deve seguir assim por algum tempo. "Clientes não querem destilado nem de graça."