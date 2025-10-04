Topo

Notícias

Por que esta mesa de R$ 61 para notebook faz sucesso; confira avaliações

Mesa para notebook - Divulgação/ Imagens editadas com IA
Mesa para notebook Imagem: Divulgação/ Imagens editadas com IA
do UOL

Colaboração para o Guia de Compras UOL

04/10/2025 12h00

Para quem faz home office ou gosta de usar o computador na cama ou no sofá, ter um apoio para o notebook é importante. Se esse é o seu caso, o Guia de Compras UOL encontrou uma mesinha que pode entrar no seu radar.

Na Amazon, o produto tem quase 2.000 avaliações e possui nota média de 4,4 (de um total de cinco). Ela também registra mais de 700 compras recentes. Confira a seguir o que diz o fabricante sobre ela e a opinião de quem comprou:

O que diz o fabricante sobre a mesa portátil?

Oferece suporte para notebook. Com alças dobráveis;

Pode ser posicionada na cama, no sofá ou até no chão. Também serve para apoiar prato de comida e outros alimentos;

Feita de plástico, tem design com formato retangular;

Tem suporte para copo e para tablet e livros;

Medidas: 10 cm x 44 cm x 64 cm.

O que diz quem comprou?

As opiniões positivas falam da qualidade do produto e da resistência do material:

Excelente essa mesa para apoio do computador para comer, fica bem apoiado, material bom, não é leve. Aline Chagas de Almeida

Muito boa, resistente e prática! Ricardo Barbosa

Produto muito bom, chegou rápido, super funcional. Ótima qualidade. Rafaella Armando

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores reclamaram reclamaram que a mesa veio com avarias e mal embalada:

A mesinha é boa, porém veio com uma avaria. Cristiana

A mesa é linda, tamanho excelente mas infelizmente não tiveram cuidado com o embalar. Ela deveria vir com plástico bolha (...) mas veio avariada. (...) Infelizmente não compraria com o mesmo vendedor. Flaviane Luiza Siqueira Nascimento

Veio danificado, o material é bem simples, dá para quebrar um galho. Tiago Lucas Oliveira

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@guiadecompras_uol Além de confortável, esse tênis da Nike te ajuda a correr mais rápido. Curtiu? Link na bio. #nikeairzoom ##TikTokMadeMeBult #nike #corrida #guiadecomprasuol ? som original - Guia de Compras UOL

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Alckmin diz que venda de carro de entrada subiu 28% após governo zerar IPI

Ataque russo atinge estação de trem na Ucrânia, mata uma pessoa e fere 30

Milhares de manifestantes marcham em Barcelona em apoio a palestinos

Primeiro-ministro francês planeja novo imposto sobre riqueza, diz jornal

Trump adverte o Hamas que 'não vai tolerar nenhum atraso' na aplicação de seu plano

Trump oferece prêmio de US$ 2,5 mil a crianças imigrantes que deixarem os EUA

Milhares de pessoas desafiam proibição à Marcha do Orgulho na Hungria

Governo anuncia compra de 2,5 mil unidades de fomepizol para intoxicação por metanol

Grupo com 137 ativistas da flotilha de Gaza chegam a Istambul, diz governo turco

Fotografia brasileira é destaque em festival francês que explora o tema 'Habitar'

Caipirinha suspensa: casos de intoxicação por metanol geram medo no Brasil