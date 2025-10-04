Por que esta mesa de R$ 61 para notebook faz sucesso; confira avaliações

Para quem faz home office ou gosta de usar o computador na cama ou no sofá, ter um apoio para o notebook é importante. Se esse é o seu caso, o Guia de Compras UOL encontrou uma mesinha que pode entrar no seu radar.

Na Amazon, o produto tem quase 2.000 avaliações e possui nota média de 4,4 (de um total de cinco). Ela também registra mais de 700 compras recentes. Confira a seguir o que diz o fabricante sobre ela e a opinião de quem comprou:

O que diz o fabricante sobre a mesa portátil?

Oferece suporte para notebook. Com alças dobráveis;

Pode ser posicionada na cama, no sofá ou até no chão. Também serve para apoiar prato de comida e outros alimentos;

Feita de plástico, tem design com formato retangular;

Tem suporte para copo e para tablet e livros;

Medidas: 10 cm x 44 cm x 64 cm.

O que diz quem comprou?

As opiniões positivas falam da qualidade do produto e da resistência do material:

Excelente essa mesa para apoio do computador para comer, fica bem apoiado, material bom, não é leve. Aline Chagas de Almeida

Muito boa, resistente e prática! Ricardo Barbosa

Produto muito bom, chegou rápido, super funcional. Ótima qualidade. Rafaella Armando

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores reclamaram reclamaram que a mesa veio com avarias e mal embalada:

A mesinha é boa, porém veio com uma avaria. Cristiana

A mesa é linda, tamanho excelente mas infelizmente não tiveram cuidado com o embalar. Ela deveria vir com plástico bolha (...) mas veio avariada. (...) Infelizmente não compraria com o mesmo vendedor. Flaviane Luiza Siqueira Nascimento

Veio danificado, o material é bem simples, dá para quebrar um galho. Tiago Lucas Oliveira

