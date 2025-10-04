Manifestações pela Palestina crescem na Europa após ação de Israel contra flotilha humanitária

Milhares de pessoas foram às ruas neste sábado (4) em várias cidades europeias em protestos de apoio ao povo palestino. Manifestações importantes foram registradas em Roma, Barcelona e Paris.

O principal protesto do dia aconteceu em Roma, onde centenas de milhares de pessoas, segundo os organizadores, se manifestaram em apoio aos palestinos para exigir o fim da guerra em Gaza. Foi o quarto dia de uma grande mobilização na Itália.

O cortejo desfilou sob o sol no centro da capital italiana, acompanhado por um forte esquema de segurança. Os organizadores anunciaram "um milhão" de manifestantes. Até o final do dia, as autoridades ainda não haviam divulgado o número oficial de participantes.

Os manifestantes, muitos com bandeiras palestinas ou usando keffiyeh, o lenço tradicional árabe, exibiam faixas e cartazes com frases como "Colônias judaicas fora da Cisjordânia", "Fim do apartheid" e "A Terra Santa clama por paz", ao som de gritos de ordem como "Somos todos palestinos", "Palestina livre" e "Parem o genocídio". Famílias com crianças também participaram do ato.

Manifestações muito expressivas vêm ocorrendo diariamente em várias cidades italianas desde a interceptação da flotilha rumo a Gaza pelas forças israelenses na noite de quarta-feira (1º). Na sexta-feira (3), centenas de milhares de pessoas protestaram em todo o país para demonstrar apoio às embarcações de ajuda humanitária e denunciar a inércia do governo de Giorgia Meloni diante do cerco ao território palestino.

Neste sábado, Meloni acusou os manifestantes de terem profanado uma estátua do papa João Paulo II (1978-2005) com pichações em frente à principal estação ferroviária de Roma, classificando o ato como "vergonhoso". "Eles dizem que vão às ruas pela paz, mas insultam a memória de um homem que foi um verdadeiro defensor e construtor da paz", lamentou a chefe do governo em comunicado.

Paris pede sanções contra Israel e apoio à flotilha

Milhares de pessoas também marcharam neste sábado em Paris, Toulouse e Rennes, em apoio à flotilha de ajuda a Gaza interceptada pelas forças israelenses, e para pedir ao presidente francês Emmanuel Macron que aplique "sanções" contra Israel com o objetivo de pôr fim ao bloqueio imposto ao território palestino.

Na capital francesa, os manifestantes - 10 mil, segundo os organizadores - andaram pacificamente sob uma maré de bandeiras palestinas, aos gritos de "Viva a flotilha!", "Gaza, Paris está com você!" e "Cessar-fogo imediato!"

"Jamais vamos parar! Esta flotilha não chegou a Gaza, mas enviaremos outra, e depois mais outra, até que a Palestina e Gaza sejam livres", declarou à multidão Hélène Coron, porta-voz da delegação francesa da flotilha Global Sumud, interceptada na quinta-feira (2) quando se aproximava da costa da Faixa de Gaza.

Barcelona mantém pressão contra comércio de armas com Israel

Milhares de pessoas também marcharam em Barcelona neste sábado (4) em apoio aos palestinos e pelo fim do comércio de armas com Israel. Esta foi a terceira manifestação na capital catalã desde a interceptação das embarcações da flotilha humanitária que se dirigia à Faixa de Gaza.

Atrás de uma imensa faixa vermelha com os dizeres "Paremos o genocídio na Palestina. Chega de comércio de armas com Israel", cerca de 70 mil manifestantes, segundo a polícia municipal, desfilaram pacificamente pelas ruas do centro da cidade, entoando slogans como "Boicotemos Israel!" e "Palestina livre!". Mais de 600 entidades e sindicatos convocaram o protesto.

A Espanha é uma das vozes mais críticas na Europa contra a ofensiva militar de Israel em Gaza, iniciada em resposta aos ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023.

Outras manifestações estavam previstas em diferentes cidades espanholas, incluindo Madrid, onde, em 14 de setembro, cerca de 100 mil manifestantes pró-palestinos interromperam a última etapa da Volta da Espanha, obrigando os organizadores a encerrar o evento prematuramente.

(Com agências)