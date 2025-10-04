Local de prova do CNU 2025: saiba como consultar cartão de confirmação

Topo

O cartão de confirmação de inscrição do Concurso Nacional Unificado (CNU) com a indicação do local de prova está disponível desde o dia 22 de setembro. As provas serão aplicadas amanhã.

O que aconteceu

Todos os inscritos podem acessar o cartão de confirmação de Inscrição através do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O documento traz endereço completo do local de aplicação, horário de apresentação, número de inscrição e informações adicionais, como atendimento especializado ou uso de nome social, quando solicitado.

O MGI e a FGV recomendam que as pessoas candidatas consultem o cartão com antecedência, organizem-se para chegar cedo no dia da prova e levem consigo documento de identificação com foto, caneta de tinta preta ou azul em material transparente, além do cartão impresso (opcional), de modo a evitar imprevistos.

Documentos digitais são aceitos apenas quando apresentados nos aplicativos oficiais com login GOV.BR, como e-Título, CNH Digital e Carteira de Identidade Digital (quando disponível pelo estado emissor). Não serão aceitos prints, PDFs, fotos ou cópias.

As provas começam às 13h (horário de Brasília) e têm duração de 5 horas (nível superior) ou 3h30 (nível intermediário). A permanência mínima em sala é obrigatória: 2 horas após o início, para quem sair sem o caderno de questões. Somente na última hora da prova, será permitido sair levando o caderno.

Embora não seja obrigatório, os organizadores recomendam que o cartão seja impresso e levado no dia da prova, a fim de facilitar a organização e a localização dos locais de aplicação.

Cronograma oficial do CNU

  • Prova objetiva: 5/10/2025
  • Divulgação das notas finais da prova objetiva e convocação para a discursiva: 12/11/2025
  • Envio de títulos: 13 a 19/11/2025
  • Prova discursiva: 7/12/2025
  • Verificação de cotas: 30/11 a 8/12/2025
  • Resultado final previsto: 30/01/2026

