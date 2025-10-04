Líder do Tren de Aragua é capturado no México

Um operador da quadrilha criminosa venezuelana Tren de Aragua, acusado de vários feminicídios, entre outros crimes, foi detido no México com outros dois colaboradores diretos, informaram as autoridades neste sábado (4).

Em fevereiro, os Estados Unidos incluíram em sua lista de organizações terroristas estrangeiras este grupo criminoso transnacional especializado em sequestros, extorsões e assassinatos.

O preso, identificado como Nelson Arturo N, é apontado como "líder e principal operador no México" desta quadrilha, além de estar vinculado a crimes de "tráfico de pessoas, venda de narcóticos, homicídio, sequestro e extorsão", segundo um comunicado conjunto das autoridades.

Nelson "é considerado o autor intelectual e material de diversos feminicídios", destacou, por sua vez, o secretário de Segurança, Omar García Harfuch, em sua conta no X.

Os detidos operavam nos estados de Puebla, Morelos, Estado do México (no centro do México) e em diversos municípios da capital, acrescentou García.

Nelsón Arturo N, de 29 anos, cuja nacionalidade não foi informada, também era procurado por crimes contra a saúde e associação criminosa.

No momento da prisão, os três indivíduos portavam mais de 150 doses de diversas drogas.

jla/dga/mvv

