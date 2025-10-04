Justiça liberta ex-deputado suspeito de estuprar filha de 2 anos no RJ

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu liminar que liberta o médico Iram Saraiva, ex-deputado estadual por Goiás e que fora preso por suspeita de ter estuprado a filha de 2 anos.

O que aconteceu

O médico foi preso na quarta pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e liberado ontem. Em nota enviada à imprensa, a defesa de Iram ressaltou um trecho da decisão que menciona não haver certeza de ter acontecido um estupro: "Até aqui não há prova da existência do crime nem indício suficiente de autoria".

O advogado Alexandre Mallet alega que o cliente não cometeu o crime. "A defesa reafirma sua confiança na Justiça e tem plena convicção de que, ao final do processo, a inocência de Iram Saraiva será definitivamente reconhecida."

A Polícia Civil realizou a prisão depois de 6 meses de investigação. Neste período, depoimentos foram coletados e analisados, um pediatra e um psicólogo redigiram laudos e a criança foi ouvida.

O advogado informou que já houve denúncia do Ministério Público. O celular do médico foi recolhido durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. Iram foi detido na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

A defesa afirmou que desentendimentos familiares levaram à acusação. "Iram foi acusado por sua ex-esposa de ter transmitido herpes para sua filha. Por isso, submeteu-se voluntariamente a exames laboratoriais, que comprovaram não ser portador desse vírus. O laudo do exame de corpo de delito realizado na menor não apontou qualquer indício de violência."

O advogado ressalta que o cliente não dificultou a investigação. "Iram entregou as senhas de todos os seus dispositivos eletrônicos, nos quais nada de ilícito foi encontrado", afirma Alexandre Mallet.

O suspeito foi deputado estadual por Goiás pelo MDB (1999 a 2007). Ele é oftalmologista e já foi vereador em Goiânia. O pai dele, Iram Saraiva (morto em 2020), foi senador, deputado federal e estadual pelo MDB e ministro do TCU (Tribunal de Contas da União).