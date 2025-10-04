Topo

Notícias

Justiça liberta ex-deputado suspeito de estuprar filha de 2 anos no RJ

Iram de Almeida Saraiva Junior foi preso acusado de estuprar a própria filha, de 2 anos - Reprodução/Linkedin
Iram de Almeida Saraiva Junior foi preso acusado de estuprar a própria filha, de 2 anos Imagem: Reprodução/Linkedin
Felipe Pereira
do UOL

Do UOL, em Brasília

04/10/2025 15h25

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu liminar que liberta o médico Iram Saraiva, ex-deputado estadual por Goiás e que fora preso por suspeita de ter estuprado a filha de 2 anos.

O que aconteceu

O médico foi preso na quarta pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e liberado ontem. Em nota enviada à imprensa, a defesa de Iram ressaltou um trecho da decisão que menciona não haver certeza de ter acontecido um estupro: "Até aqui não há prova da existência do crime nem indício suficiente de autoria".

Relacionadas

Três são presos por suspeita de envolvimento da morte de advogado em SP

Antídoto contra metanol deve chegar do Japão nesta semana, diz ministro

Brasil tem 11 casos confirmados e 116 suspeitos de intoxicação por metanol

O advogado Alexandre Mallet alega que o cliente não cometeu o crime. "A defesa reafirma sua confiança na Justiça e tem plena convicção de que, ao final do processo, a inocência de Iram Saraiva será definitivamente reconhecida."

A Polícia Civil realizou a prisão depois de 6 meses de investigação. Neste período, depoimentos foram coletados e analisados, um pediatra e um psicólogo redigiram laudos e a criança foi ouvida.

O advogado informou que já houve denúncia do Ministério Público. O celular do médico foi recolhido durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. Iram foi detido na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

A defesa afirmou que desentendimentos familiares levaram à acusação. "Iram foi acusado por sua ex-esposa de ter transmitido herpes para sua filha. Por isso, submeteu-se voluntariamente a exames laboratoriais, que comprovaram não ser portador desse vírus. O laudo do exame de corpo de delito realizado na menor não apontou qualquer indício de violência."

O advogado ressalta que o cliente não dificultou a investigação. "Iram entregou as senhas de todos os seus dispositivos eletrônicos, nos quais nada de ilícito foi encontrado", afirma Alexandre Mallet.

O suspeito foi deputado estadual por Goiás pelo MDB (1999 a 2007). Ele é oftalmologista e já foi vereador em Goiânia. O pai dele, Iram Saraiva (morto em 2020), foi senador, deputado federal e estadual pelo MDB e ministro do TCU (Tribunal de Contas da União).

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Greta Thunberg foi maltratada em Israel, dizem ativistas da flotilha na chegada à Turquia

Bilionário fã de Trump, Andrej Babis supera coalizão governista em eleições na República Tcheca

Uma criança e um adolescente morrem em tiroteio no Texas

Netanyahu promete desarmar o Hamas, mediante o plano de Trump ou pela via militar

Egito reabre tumba restaurada do faraó Amenhotep III em Luxor

Espero o retorno dos reféns em breve, diz Netanyahu após resposta do Hamas

Netanyahu diz que negociadores israelenses para Gaza já estão a caminho do Egito

Netanyahu espera retorno de todos os reféns retidos em Gaza 'nos próximos dias'

Emissários de Trump vão ao Egito para fechar negociação sobre reféns com o Hamas

Chelsea vence Liverpool (2-1) com gol de Estêvão nos acréscimos

Justiça liberta ex-deputado suspeito de estuprar filha de 2 anos no RJ