Japão: Sanae Takaichi é eleita chefe do partido governista e está prestes a se tornar 1ª mulher premiê do país

A nacionalista Sanae Takaichi foi eleita, no sábado (4), para a liderança do Partido Liberal Democrata (PLD) no Japão. Com esta vitória, Takaichi, 64 anos, deve substituir o primeiro-ministro demissionário Shigeru Ishiba, perfilando-se para se tornar a primeira mulher a chefiar o governo na história do país. A conservadora, conhecida por suas posturas nacionalistas, aludiu a uma "nova era" ao assumir a liderança do partido governista.

Takaichi venceu o ministro da Agricultura, Shinjiro Koizumi, 44 anos, por 185 votos contra 156 no segundo turno da votação interna. Outros candidatos, como Yoshimasa Hayashi, Toshimitsu Motegi e Takayuki Kobayashi, foram eliminados na primeira rodada.

Tendo sido deputada e ministra várias vezes, Takaichi tem quase assegurada a sua posse no Parlamento, que, de acordo com a mídia local, poderá ocorrer a partir de 13 de outubro, ou numa votação prevista para 15 de outubro. Contudo, a investidura não está totalmente garantida, dado que o PLD perdeu a sua maioria absoluta nas duas câmaras este ano, em meio à revolta dos eleitores com o aumento do custo de vida.

Sanae Takaichi herda um partido em crise. O primeiro-ministro demissionário, Shigeru Ishiba, anunciou sua saída no mês passado, menos de um ano após assumir o poder, sob pressão devido a uma série de severas derrotas eleitorais. Takaichi reconheceu a necessidade urgente de ação, afirmando ter ouvido críticas severas de que o PLD não sabia mais o que representava. Ela expressou o desejo de transformar as "angústias dos nossos concidadãos" em esperança.

Em julho, o partido Sanseito, de extrema direita, surpreendeu nas urnas, tornando-se o quarto maior grupo político do Japão.

Em termos econômicos, Takaichi defende uma política expansionista, alinhada com seu mentor, o falecido ex-primeiro-ministro Shinzo Abe. Ela preconiza o aumento dos gastos orçamentários e uma política monetária baseada em taxas de juros baixas. Após sua vitória, ela apresentou propostas para reduzir impostos e aumentar subsídios estatais.

Ela garantiu compreender "a importância da prudência orçamentária", mas declarou que o Banco do Japão deveria considerar a fragilidade da economia e apoiar o crescimento.

Fã de Thatcher

Em questões ideológicas, a nova líder é uma admiradora declarada da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher e defende ideias conservadoras na área social. Ela é conhecida por visitar regularmente o santuário de Yasukuni, um memorial considerado pela China e Coreia do Sul como um símbolo do militarismo e imperialismo japonês do período entre-guerras.

Takaichi também é favorável a uma revisão da Constituição pacifista que o Japão adotou após a Segunda Guerra Mundial. Ela é crítica do aumento do poderio militar da China na região e preconiza uma aliança "quase-segurança" com Taiwan. Adicionalmente, ela prometeu reprimir turistas mal-educados e imigrantes, e o partido de extrema-direita Sanseito expressou esperança de que ela reoriente a política japonesa em uma direção anti-globalista.

Embora sua eleição possa representar um avanço para a participação das mulheres na política japonesa, suas posições em questões de gênero a situam na ala direita do PLD. Takaichi se opõe à revisão de uma lei do século XIX que obriga os casais a compartilhar o sobrenome. Contudo, ela prometeu aumentar o número de mulheres ministras, buscando uma proporção comparável aos níveis de "países nórdicos". As pesquisas de opinião indicam que suas posições conservadoras a tornam mais popular entre os homens do que entre as mulheres.

(Com agências)