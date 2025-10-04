Israel diminui ataques a Gaza após Trump exigir fim de bombardeios

Por Nidal al-Mughrabi e Mahmoud Issa

CAIRO/GAZA (Reuters) - Israel desacelerou sua ofensiva em Gaza no sábado, depois que o presidente Donald Trump exigiu que o país parasse com os bombardeios em resposta a uma declaração do Hamas de que estava pronto para libertar reféns, de acordo com seu plano para acabar com a guerra de dois anos.

Apesar de um início de dia relativamente mais calmo em comparação com as últimas semanas, pelo menos 21 pessoas foram mortas em bombardeios e ataques aéreos no enclave palestino devastado desde que Trump exigiu que Israel interrompesse seus ataques na sexta-feira.

Onze pessoas morreram em incidentes esporádicos, enquanto 10 pessoas, incluindo crianças, foram mortas e várias outras ficaram feridas em um ataque israelense a uma casa no bairro de Tuffah, na Cidade de Gaza, disseram os médicos. O ataque danificou vários outros edifícios nas proximidades.

Mais cedo, o Ministério da Saúde de Gaza disse em uma atualização matinal que o fogo israelense matou pelo menos 66 palestinos em todo o enclave nas últimas 24 horas.

No sábado, Trump disse que apreciava o fato de Israel ter "interrompido temporariamente o bombardeio" e pediu ao Hamas, o grupo militante palestino que controla Gaza, que avançasse rapidamente em seu plano "ou então todas as apostas serão canceladas."

"Não vou tolerar atrasos, o que muitos acham que vai acontecer, ou qualquer resultado em que Gaza represente uma ameaça novamente. Vamos fazer isso, rapidamente. Todos serão tratados de forma justa!" Disse Trump em sua plataforma Truth Social.

O Hamas recebeu de Trump na sexta-feira uma resposta positiva ao dizer que aceitava algumas partes importantes de sua proposta de paz de 20 pontos, incluindo o fim da guerra, a retirada de Israel e a libertação de reféns israelenses e prisioneiros palestinos.

Em Washington, uma autoridade da Casa Branca disse no sábado que Trump estava mandando ao Egito seu enviado especial ao Oriente Médio, Steve Witkoff, e seu genro, Jared Kushner, para finalizar os detalhes técnicos da libertação dos reféns e discutir um acordo de paz duradouro.

O canal de televisão estatal do Egito. Al Qahera News, disse que delegações palestinas e israelenses também estariam presentes para "conversas indiretas" sobre o plano de Trump.

A resposta do Hamas ao plano atraiu um coro de declarações otimistas dos líderes mundiais, que pediram o fim do conflito mais mortal envolvendo Israel desde a sua criação em 1948 e solicitaram a libertação dos israelenses ainda detidos no enclave.

Outro possível impulso às esperanças de paz veio com uma declaração de apoio do grupo palestino Jihad Islâmica, apoiado pelo Irã, que é menor do que o Hamas, mas visto como mais linha-dura.

O grupo, que também mantém reféns, endossou no sábado a resposta do Hamas - uma medida que poderia ajudar a abrir caminho para a libertação dos israelenses ainda detidos por ambas as partes.

ALÍVIO

A posição do Hamas e seu apoio da Jihad Islâmica podem elevar o ânimo dos habitantes de Gaza, que assistiram ao fracasso de um esforço de cessar-fogo após o outro, enquanto os ataques israelenses cresciam nos últimos dois anos, criando uma crise humanitária e deslocando milhões de pessoas.

"Que o sofrimento do povo de Gaza seja aliviado, o povo de Gaza está entre os oprimidos da Terra e qualquer raio de esperança para o povo oprimido é uma vitória", disse Sharif al-Fakhouri, morador da cidade de Hebron, na Cisjordânia ocupada.

Em meio ao otimismo, várias questões permanecem não resolvidas, como, por exemplo, se o Hamas concordará em se desarmar, uma das principais exigências de Israel.

Alguns palestinos expressaram o temor de que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que lidera o governo de extrema-direita de Israel, acabe desistindo de qualquer plano para acabar com a guerra.

"O que é importante é que Netanyahu não sabote isso, porque agora que o Hamas concordou, Netanyahu discordará, como geralmente faz", disse Jamal Shihada, morador de Jerusalém.

APOIO MUNDIAL

O gabinete de Netanyahu disse que Israel estava se preparando para a "implementação imediata" do primeiro estágio do plano de Trump em Gaza para a libertação dos reféns israelenses após a resposta do Hamas.

Pouco tempo depois, a mídia israelense informou que o escalão político do país havia instruído os militares a reduzir a atividade ofensiva em Gaza.

Trump investiu um capital político significativo em esforços para acabar com a guerra que deixou Israel, aliado dos EUA, cada vez mais isolado no cenário mundial.

Trump disse na sexta-feira que acreditava que o Hamas havia demonstrado estar "pronto para uma PAZ duradoura" e colocou o ônus sobre o governo de Netanyahu. "Israel deve parar imediatamente o bombardeio de Gaza, para que possamos tirar os reféns de lá com segurança e rapidez!" Escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

Internamente, o primeiro-ministro está preso entre a crescente pressão para acabar com a guerra - das famílias dos reféns e de um público cansado da guerra - e as exigências dos membros da linha dura de sua coalizão, que insistem que não deve haver nenhum abrandamento na campanha de Israel em Gaza.

Israel começou a atacar Gaza após o ataque liderado pelo Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, no qual cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 251 foram feitas reféns, de acordo com os registros israelenses. Israel diz que 48 reféns permanecem, 20 dos quais estão vivos.

A campanha de Israel matou mais de 67.000 pessoas em Gaza, a maioria civis, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza.

"É hora de acabar com essa guerra horrível e trazer todos os reféns de volta para casa. Somos a favor da reconstrução e da reabilitação", disse Efrat Machikawa, membro ativo do fórum de famílias de reféns de Israel e sobrinha de Gadi Moses, um refém que foi libertado em janeiro.

(Reportagem adicional de Mohammed Torokman, Mussa Qawasma e Rami Amichay)