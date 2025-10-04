Israel aceitou linha de retirada inicial, diz Trump sobre conflito em Gaza

O presidente dos EUA, Donald Trump, escreveu hoje em uma rede social que Israel concordou com a linha de retirada inicial em meio às negociações de cessar-fogo na Faixa de Gaza, que também envolvem o grupo extremista Hamas.

O que aconteceu

Trump disse que o Hamas foi comunicado. "Após negociações, Israel concordou com a linha de retirada inicial, que mostramos e compartilhamos com o Hamas", escreveu em sua rede social, a Truth Social.

Cessar-fogo entrará em vigor imediatamente após confirmação do grupo extremista, segundo presidente. "Quando o Hamas confirmar, o cessar-fogo entrará em vigor imediatamente, a troca de reféns e prisioneiros começará e criaremos as condições para a próxima fase de retirada, que nos levará perto do fim desta catástrofe DE 3 mil anos", afirmou.

Netanyahu faz pronunciamento

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse mais cedo que espera anunciar o retorno dos reféns de Gaza nos próximos dias. A declaração acontece no dia seguinte ao Hamas sinalizar por um acordo com os israelenses, proposto pelos EUA.

Israel está à beira de uma grande conquista, disse Netanyahu. "Ainda não é definitivo. Estamos trabalhando duro nisso. [...] Espero que, com a ajuda de Deus, nos próximos dias, mesmo durante o feriado de Sucot, possamos anunciar o retorno de todos os reféns - os vivos e os mortos - de uma só vez, com as Forças de Defesa ainda posicionadas em Gaza".

Primeiro-ministro disse que uma ação diplomática "virou a situação de cabeça para baixo". "Em vez de Israel ficar isolado, o Hamas ficará isolado".

Todos os reféns serão libertos na primeira fase, afirmou Netanyahu. Segundo ele, as Forças de Defesa israelenses serão realocadas para posições que lhes permitam continuar supervisionando a Faixa de Gaza.

Hamas responde a plano de Trump

O Hamas divulgou uma carta ontem em que diz aceitar o acordo para entregar os reféns israelenses, incluindo os corpos dos sequestrados mortos. Comunicado afirma que "aprecia os esforços" de Trump e de outras lideranças internacionais.

Porém, o grupo pede que a Faixa de Gaza seja administrada por palestinos. "O movimento também renova seu acordo para entregar a administração da Faixa de Gaza a um corpo palestino de independentes (tecnocratas), com base no consenso nacional palestino e no apoio árabe e islâmico."

Hamas quer fazer parte das discussões sobre o futuro de Gaza. "Elas [leis e resoluções] devem ser discutidas dentro de uma estrutura nacional palestina abrangente. O Hamas fará parte dela e contribuirá com total responsabilidade."

Após a manifestação, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o Hamas está pronto para a paz. O republicano também pediu que Israel interrompa o bombardeio em Gaza.

Pressão de Trump

O anúncio do Hamas aconteceu horas após Trump dar o prazo de 18h de domingo para o grupo enviar uma resposta. O plano do presidente dos EUA prevê o fim do conflito, a libertação dos reféns e o controle da Faixa de Gaza por um conselho internacional do qual os palestinos ficariam afastados.

No início da semana, Trump havia dito que daria "dois ou três dias" para que o Hamas avaliasse a proposta. Antes da carta, o grupo extremista havia pedido mais prazo, dizendo que o movimento "continua em consultas e que precisa de mais tempo".

Plano de Trump também exclui o Hamas de um futuro papel no governo palestino e rendição de militantes. Plano de 20 pontos inclui a entrega de reféns, vivos e mortos, bem como a criação de um governo provisório.