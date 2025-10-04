Não será exagero classificar como histórica a aprovação pela Câmara dos Deputados, na quarta-feira (1), do projeto de lei que institui isenção do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) de rendas mensais até R$ 5 mil e uma taxação mínima de rendas acima de R$ 600 mil anuais (equivalente à média de R$ 50 mil mensais).

Se confirmada no Senado como saiu da Câmara, a nova lei, em vigor a partir de 2026, resultará num corte de tributação das rendas mensais até R$ 7.350 entre R$ 25 bilhões e R$ 30 bilhões por ano. A renúncia fiscal beneficiará 10 milhões de contribuintes com a isenção e outros cinco milhões com abatimentos, e será compensada com a arrecadação adicional que incidirá sobre menos do que 150 mil cidadãos dos estratos de renda mais altos.

A medida também beneficiará a atividade econômica, uma vez que parte do que os contribuintes deixarão de recolher de IR deve reverter em consumo. No lado da taxação adicional dos mais ricos, o recolhimento de mais volume de tributos terá pouco impacto na atividade, pois ocorrerá apenas um pequena redução da poupança acumulada.

A aprovação da nova legislação do IR é histórica primeiro por ter sido alcançada por uma raríssima unanimidade votos na casa legislativa. Mas também é histórica menos até pela isenção da base da pirâmide de renda do que pela tributação mínima definida para o topo. Ainda assim, trata-se apenas de um primeiro passo numa caminhada difícil rumo a um sistema de tributação da renda tributariamente mais justo e economicamente mais eficiente.

Ao evitar a adoção de uma tabela progressiva e instituir um desconto equivalente à isenção do imposto, a proposta básica do governo Lula, aprovada na Câmara, expôs a inevitável necessidade de reformar de modo amplo as regras do Imposto de Renda cobrado das pessoas físicas.

Pode-se dizer, exagerando um pouco na comparação, que a nova legislação introduziu uma espécie de cashback instantâneo. Embora o contribuinte beneficiado não desembolse nada, é como se o governo "devolvesse" o que ele deveria pagar de imposto, como exemplifica o economista Manoel Pires, coordenador do CPFO (Centro de Política Fiscal e Orçamento Público), da FGV (Fundação Getúlio Vargas, um dos mais experientes e respeitados especialistas brasileiros em política fiscal.

Com a manobra, que evitou o transbordamento da isenção, com base na correção da tabela progressiva do IR, para as demais faixas de renda, o governo conteve a renúncia fiscal decorrente da isenção no intervalo entre R$ 25 bilhões e R$ 30 bilhões anuais. Os contribuintes com renda acima de R$ 7.350 continuam nas escalas de isenção anteriores, que alcançavam rendas até dois salários mínimos (R$ 3.036), já considerando o desconto simplificado normalmente usado pelos contribuintes das faixas mais baixas da tabela do IR.

Se fosse aplicada a tabela progressiva, isentando cada parcela de R$ 5 mil nas rendas superiores, e assim progressivamente em cada faixa de renda, com suas respectivas alíquotas e parcelas a deduzir, segundo cálculos do economista Sérgio Gobetti, referência brasileira em estudos tributários e política fiscal, a renúncia total alcançaria um valor anual entre R$ 95 bilhões e R$ 130 bilhões.

Essa elevada diferença entre a renúncia com a isenção "descontada" de rendas até R$ 5 mil e a de uma tabela progressiva padrão, beneficiando, escalonada e progressivamente todas as rendas, é mais uma evidência da necessidade de uma reformulação completa da tabela do IR.

Para que a justiça tributária fosse mais completa, seria necessário ampliar a arrecadação com o IR, introduzindo mais alíquotas para as faixas mais altas, compensando maiores parcelas de contribuintes isentos. No Brasil, a tabela do IR vai só até a alíquota de 27,5%, na qual se enquadram desde contribuintes com renda hoje de R$ 4.600, o equivalente a meros três salários mínimos, até rendas equivalentes a de um sultão de Brunei.

Em países de sistema tributários mais modernos e equilibrados, mesmo de renda per capita semelhantes à brasileira, como o México, as tabelas progressivas do IR avançam até 35%. Também no México, diferentemente do Brasil, os dividendos são tributados.

O Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que não tributam o resultado do lucros das empresas distribuídas a seus acionistas. Em grande medida em razão dessa isenção, o sistema tributário brasileiro é campeão mundial em regressividade tributária — ou seja, no sistema brasileiro, quem pode contribuir mais, por dispor de renda mais elevada, recolhe menos impostos que camadas de renda média ou mesmo média baixa.

Essa distorção, consolidada na reforma tributária de 1996 e desde então jamais corrigida, começa agora a ser quebrada com a taxação mínima, até 10%, das rendas dos mais ricos, incluindo as recebidas sob a forma de dividendos. Rendas integrais — do trabalho ou de capital —acima de R$ 600 mil anuais serão taxadas com alíquotas variando de zero a 10%, esta última abrangendo montantes acima de R$ 1,2 milhão.

A nova legislação prevê a dedução do que já tenha sido recolhido como tributo sobre partes dessa renda — caso da tributação na fonte de rendimentos de aplicações financeiras. É uma forma de evitar a bitributação, que também pode ser aplicada, por exemplo, numa legislação específica de taxação de rendas de dividendos, reduzindo as alíquotas cobradas das empresas.

Distorções, causadas por poderosos lobbies, principalmente no Congresso, transformaram o sistema brasileiro numa teia infernal Em sede privilégios e ineficiências. Em sua origem, a saída encontrada para isentar dividendos foi tributar fortemente os lucros da empresa.

No Brasil, a alíquota padrão do IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) chega a 34%, uma das altas do mundo. Mas, ao longo do tempo, brechas e isenções foram sendo incorporadas, reduzindo as alíquotas efetivas, sem mexer na isenção dos dividendos. O resultado é que os dividendos continuam isentos, enquanto a alíquota efetiva não chega a 20%, com os casos excepcionais do regime do Simples e do lucro presumido, em que essas alíquotas vão de 4% a pouco mais de 10%.

Outra questão que não pode ser esquecida — e que o projeto de lei da isenção do IR prevê corrigir — é a defasagem das faixas de renda na tabela progressiva em relação à inflação. Até a promessa eleitoral de Lula, agora em vias de ser cumprida, de isentar do IR rendas até R$ 5 mil mensais, teria de ser reajustada para R$ 5,6 mil, se a inflação de 2022 para cá corrigisse o limite de isenção.

Levantamento recente do Sindifisco nacional, o sindicato dos auditores da Receita Federal, mostra que nos últimos 14 anos, desde o início da divulgação dos números do IR, defasagens e congelamentos da tabela progressiva, combinados com a não tributação de lucros e dividendos, fizeram com que a alíquota efetiva de quem ganha R$ 400 mil mensais caísse 37%, ao mesmo tempo em que rendas de R$ 6 mil mensais tiveram aumento de tributação efetiva de quase 3.000%.

Corrigir as imensas distorções do sistema tributário brasileiro não é apenas uma necessidade para reduzir as flagrantes desigualdades tributárias vigentes. Mais do que isso, é uma exigência para que a política fiscal possa ser mais eficiente. É intuitivo que, num sistema no qual quem pode menos contribui mais, como é o caso brasileiro, as alíquotas e a tributação têm de ser mais e mais elevadas para que se obtenham os recursos mínimos exigidos para o funcionamento cotidiano da sociedade.