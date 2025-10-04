Influencer de 20 anos morre após bater carro em frente ao cemitério na BA

Colaboração para o UOL, em São Paulo

O influenciador Alex Luan dos Santos Pereira, conhecido como "Valioso", morreu hoje, aos 20 anos, em um acidente no trânsito, em Jacobina, no norte de Bahia.

O que aconteceu

Alex bateu o carro contra uma árvore, em frente ao cemitério da cidade. O socorro foi acionado, mas o óbito do influenciador foi confirmado no local.

Influenciador perdeu o controle do veículo porque dirigia em alta velocidade. As informações são da Polícia Militar da Bahia.

No momento do acidente, ele estava com mais quatro pessoas dentro do carro, sendo três mulheres e um homem. Não foi relatado se eles haviam consumido bebida alcoólica.

Os outros passageiros sobreviveram e receberam atendimento médico no local. Na sequência, eles foram encaminhados ao Hospital Regional Vicentina Goulart. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde deles.

O corpo de Alex foi levado para o IML local. O automóvel dirigido por Valioso foi recolhido para o pátio da Secretaria Municipal de Trânsito de Jacobina.

Quem era a vítima

Alex Luan dos Santos Pereira acumulava números expressivos nas redes sociais. Ele somava mais de 1,1 milhão de seguidores no TikTok e mais de 300 mil no Instagram.

Valioso, como era conhecido, postava conteúdo humorístico. Seus vídeos somavam mais de 80 milhões de visualizações nas diferentes plataformas.