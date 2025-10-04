Topo

Notícias

Influencer de 20 anos morre após bater carro em frente ao cemitério na BA

O influenciador Alex Luan dos Santos Pereira, conhecido como Valioso, morreu após bater o carro contra árvore em Jacobina (BA) - Reprodução/Instagram
O influenciador Alex Luan dos Santos Pereira, conhecido como Valioso, morreu após bater o carro contra árvore em Jacobina (BA) Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

04/10/2025 15h07

O influenciador Alex Luan dos Santos Pereira, conhecido como "Valioso", morreu hoje, aos 20 anos, em um acidente no trânsito, em Jacobina, no norte de Bahia.

O que aconteceu

Alex bateu o carro contra uma árvore, em frente ao cemitério da cidade. O socorro foi acionado, mas o óbito do influenciador foi confirmado no local.

Influenciador perdeu o controle do veículo porque dirigia em alta velocidade. As informações são da Polícia Militar da Bahia.

No momento do acidente, ele estava com mais quatro pessoas dentro do carro, sendo três mulheres e um homem. Não foi relatado se eles haviam consumido bebida alcoólica.

Os outros passageiros sobreviveram e receberam atendimento médico no local. Na sequência, eles foram encaminhados ao Hospital Regional Vicentina Goulart. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde deles.

O corpo de Alex foi levado para o IML local. O automóvel dirigido por Valioso foi recolhido para o pátio da Secretaria Municipal de Trânsito de Jacobina.

Quem era a vítima

Alex Luan dos Santos Pereira acumulava números expressivos nas redes sociais. Ele somava mais de 1,1 milhão de seguidores no TikTok e mais de 300 mil no Instagram.

Valioso, como era conhecido, postava conteúdo humorístico. Seus vídeos somavam mais de 80 milhões de visualizações nas diferentes plataformas.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Emissários de Trump vão ao Egito para fechar negociação sobre reféns com o Hamas

Chelsea vence Liverpool (2-1) com gol de Estêvão nos acréscimos jta/fbx/aam

Justiça liberta ex-deputado suspeito de estuprar filha de 2 anos no RJ

Com gol de Igor Paixão, Olympique de Marselha vence Metz e é líder provisório do Francês

Netanyahu espera retorno de todos os reféns retidos em Gaza "nos próximos dias"

Polícia Civil do RJ faz operação contra bebidas adulteradas com 21 mandados de apreensão

Influencer de 20 anos morre após bater carro em frente ao cemitério na BA

Populista Babis vence eleições tchecas e diz que vai buscar apoio da extrema direita

Entenda os principais pontos do plano de Trump para Gaza

Manifestações pela Palestina crescem na Europa após ação de Israel contra flotilha humanitária

Metanol: Entenda como é feita a análise de bebidas adulteradas