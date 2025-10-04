Poupar, investir e pagar conta: brasileiros fazem planos para isenção do IR

Os brasileiros com salário de até R$ 5.000 já fazem as contas para saber o que farão com o dinheiro que sobrará com a isenção do Imposto de Renda (IR), projeto do governo aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados na quarta-feira (1º) e que deve passar sem dificuldades no Senado. Alguns pretendem poupar; outros pensam em investir, pagar contas e até se divertir.

O que dizem os brasileiros

A analista de atendimento Lucimara dos Santos Joaquim, 42, espera economizar até R$ 200 por mês. Contando com o 13º salário, ela poderá poupar R$ 2.600 por ano. Esse valor leva em conta as horas extras mensais (R$ 2.174) que ela faz para complementar o salário de R$ 2.326. "O supermercado afeta mais meu orçamento", diz ela, que, divorciada, sustenta a casa em que mora com o filho de dez anos e um tio em Pirituba, na Zona Noroeste de São Paulo. "Comprar comida pesa mais por causa do filho pequeno."

Mãe de um filho pequeno, Lucimara acha que vai gastar a maior parte do dinheiro no supermercado Imagem: Arquivo Pessoal

Se sobrar alguma coisa depois de completar o carrinho, ela pensa em guardar. "Vou pagar uma conta luz, água, ou poupar porque é importante ter um pé de meia", diz ela, que sonha com menos imposto sobre alimentos. "Tudo tem imposto, principalmente o básico da alimentação. Podiam baixar o da carne porque consumimos bastante aqui em casa."

Casado e pai de uma menina de três anos, Iago Franco, 30, calcula uma economia de R$ 170 por mês. "Dá uns R$ 2.000 por ano", diz ele, que recebe R$ 3.700 como assistente contábil e completa sua renda com horas extras. "Esse valor vai fazer diferença no mercado, na conta de luz, no transporte. Dá um respiro pra quem tem família", diz ele, que mora no Jardim Jussara, na Zona Oeste de São Paulo. "O que mais pesa em casa é aluguel e comida."

Como o dinheiro que ele espera economizar em 12 meses supera um salário mínimo (R$ 1.518), Franco também quer poupar. "A prioridade é organizar as contas pra garantir mais tranquilidade no orçamento; destinar uma parte para poupança ou investimento, pensando no futuro da minha filha", diz ele, que também reclama do preço da comida. "Deviam reduzir os impostos sobre alimentos, energia e transporte. São gastos essenciais que pesam mais no bolso das famílias."

Camila quer usar o dinheiro do IR para reserva de emergência, mas não vai abrir mão de se divertir Imagem: Arquivo Pessoal

A secretária Camila Fernanda, 45, pensa em se divertir e começar a poupar. Com salário mensal de R$ 4.130, ela vai economizar R$ 134 por mês. No final do ano, terá deixado de recolher R$ 1.745 ao leão. Moradora de Cajamar, na Grande São Paulo, ela paga R$ 800 no aluguel da casa, que divide com os pais de 77 anos. Mesmo admitindo ter dificuldade em economizar, ela diz que chegou o momento.

Esse dinheiro que vai sobrar eu vou poupar. Sempre tem um imprevisto, e é importante ter uma reserva de emergência, seja para saúde, dentista...

Camila Fernanda, secretária

Mas uma fatia do que sobrar ela vai usar para aproveitar mais a vida. "Nas contas de casa, ele não vai aliviar tão diretamente porque uma parte eu vou usar com lazer", diz ela, que gosta de ir a restaurantes e shows.

Lindialva quer usar o dinheiro para abater parcelas do financiamento da casa Imagem: Arquivo Pessoal

Quem também quer poupar e se divertir é a auxiliar de enfermagem Lindinalva dos Santos, 45. Com gasto mensal de R$ 859 para financiar a casa em Polvilho, distrito de Cajamar, ela pretende "fazer um pé de meia" para amortizar a dívida do sobrado. "Quero poupar para antecipar as parcelas do financiamento e ter um cofrinho de emergência", diz ela, que mora com a mãe idosa e a filha de 22 anos.

Com salário de R$ 3.210 mais horas extras, que variam todo mês, ela calcula que irá economizar "de R$ 150 a R$ 250" mensalmente. No ano, pode poupar até R$ 3.250 se receber R$ 1.520 de extras todo mês.

Mas como eu tenho uma amiga baladeira, vou ter mais dinheiro pra me divertir também!

Lindinalva Souza dos Santos, auxiliar de enfermagem

O valor economizado com a isenção varia de acordo com o salário. Atualmente, a tributação incide sobre rendimentos acima de R$ 3.036 por mês. Quem ganha R$ 5.000 sofre descontos mensais de R$ 312,89, o valor máximo a ser isento a partir de 2026, quando a lei pode entrar em vigor. Aqueles com renda entre R$ 5.000 e R$ 7.350 por mês terão desconto progressivo.

"Priorize as dívidas"

Alimentos devem consumir boa parte do dinheiro que sobrar com a isenção Imagem: Adriano Vizoni - 24.set.24/Folhapress

Quitar dívidas e guardar dinheiro são os principais conselhos aos beneficiados pela isenção. "Se você ficou isento, aproveite para revisar o orçamento para saber exatamente quanto entra e sai", orienta Marcela Truzzi, professora de Ciências Contábeis da Faculdade Anhanguera. "O valor pode parecer modesto, mas equivale a um aumento de salário e pode fazer diferença se usado com disciplina."

Embora não exista uma "resposta certa universal", ela aconselha as seguintes prioridades:

Quitar dívidas com juros altos. "Sempre será prioridade porque eles corroem patrimônio e rendimentos futuros." Reserva de emergência. "Ter de três a seis meses (ou mais) de despesas guardadas para imprevistos é segurança mínima." Investir para médio e longo prazo. "Aplicar o dinheiro que sobra após emergências e dívidas quitadas." Melhorar qualidade de vida. "Só depois que os passos anteriores estiverem razoavelmente consolidados, pequenas melhorias podem ser feitas; mas grandes saltos, só com estabilidade."

Mais dinheiro no bolso da população também deve aquecer a economia. "Obviamente esses valores vão circular, seja no supermercado, na troca do carro ou no investimento em educação", diz o advogado tributarista Ivson Coelho. Com juros a 15% ao ano, o crescimento do Brasil vem diminuindo: O produto interno bruto cresceu 1,4% no primeiro semestre do ano contra 0,4% no segundo.

Para Iago Franco, o assistente contábil, a proposta aprovada atende a interesses eleitorais do governo, mas vale a pena.