Trump agradece a Israel por 'chance' para paz e diz para Hamas ter pressa

O presidente dos EUA, Donald Trump, agradeceu hoje a Israel pela "chance de completar um acordo de paz", menos de um dia após o Hamas sinalizar que aceita um acordo pelo fim da guerra em Gaza.

O que aconteceu

Republicano agradeceu o "fim dos bombardeios" de Israel, mesmo que ataques tenham sido registrados pela autoridade palestina no enclave hoje, com ao menos 20 mortos. Os bombardeios de hoje não foram negados por Israel, que alegou que apenas "operações defensivas" são feitas na região.

Ele afirmou que o Hamas "precisa agir rápido, ou tudo estará perdido". A proposta dos EUA prevê que os reféns sejam entregues em até 72 horas, prazo considerado "irreal" pelo oficial do Hamas Moussa Abu Marzouk em entrevista ao canal Al Jazeera.

Agradeço a Israel por suspender temporariamente os bombardeios para dar uma chance à libertação dos reféns e ao acordo de paz de serem concluídos. O Hamas precisa agir rapidamente, ou tudo estará perdido. Não tolerarei atrasos, que muitos acreditam que acontecerão, nem qualquer resultado em que Gaza represente uma ameaça novamente. Vamos fazer isso, RÁPIDO. Todos serão tratados com justiça!

Presidente Donald Trump, em publicação na rede social Truth

Esta é a primeira vez em que Trump se direciona a Israel desde que o acordo foi aceito. Ontem, ele divulgou um vídeo agradecendo a países parceiros pelo acordo, sem citar Israel ou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Expectativa é de que Estados Unidos, Israel e o Hamas se reúnam no Egito para discutir pormenores do acordo. Os enviados dos EUA a Cairo são Steve Witkoff, que coordena negociações de Oriente Médio, e o genro de Trump, Jared Kushner.

Apesar de afirmar que libertaria os reféns, o Hamas não falou sobre alguns pontos importantes do acordo, como o desarmamento total. Também não ficou claro quando e como os reféns, vivos e mortos, seriam liberados.

Entenda quais pontos do acordo ainda não estão claros:

Não há no pronunciamento do Hamas, de Israel ou dos EUA uma previsão de quando ou como os reféns serão entregues. O plano dos EUA previa que reféns fossem entregues em até 72 horas, mas um oficial do Hamas afirmou que o prazo era "irrealista" ao canal Aj Jazeera.

Hamas disse que vai cumprir "fórmula de troca contida na proposta" dos EUA, desde que "as condições de campo para a troca sejam atendidas". A expectativa é de que reuniões para detalhar os pormenores do acordo aconteçam amanhã no Egito.

Grupo extremista também não comentou sobre a ordem de desarmamento exigida pelo governo dos EUA. Entre os pontos enviados pelos Estados Unidos está a promessa de anistia para os extremistas que desistirem das suas armas, com uma "passagem segura" para os países que quiserem recebê-los.

Eles também não comentaram sobre a ordem de não exercer mais papéis no governo de Gaza no futuro. Na carta, o Hamas mencionou que "renova seu compromisso para entregar a administração da Faixa de Gaza a um corpo palestino de independentes" apoiados por árabes e islâmicos e com base em um "consenso nacional".